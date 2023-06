Anzinese benemerito 2023, premiazioni il 12 giugno

Annunciati dall'Istituto Pubblico di Anzino gli insigniti del premio Anzinese Benemerito 2023. Sono padre Oliviero Svanera (al quale sarà consegnato il premio conferitogli lo scorso anno) mentre don Gabriele Romagnoli, don Giuseppe Vanzan e don Aldo Re riceveranno il riconoscimento Anzinese Benemerito “menzione speciale”.

"Anche quest’anno -sottolineano dall'Istituto- in occasione dei festeggiamenti solenni in onore del patrono Sant’Antonio di Padova conferiremo l’onorificenza a particolari figure che con la loro opera hanno contribuito ad arricchire il paese. Lo scorso anno -sottolineano dall'Istituto- il premio venne assegnato a padre Oliviero Svanera, già rettore della Pontificia Basilica del Santo in Padova, che non poté però partecipare alla cerimonia per un problema di salute, cerimonia che venne in seguito annullata. Quest’anno verrà consegnato formalmente a lui il premio già conferitogli lo scorso anno, e insieme a lui ci sarà il conferimento dell’Anzinese Benemerito “menzione speciale”, particolare riconoscimento già conferito in passato, che si distingue dal premio che viene conferito ogni anno in quanto viene assegnato solo in occasioni speciali per celebrare momenti o ricorrenze meritevoli di essere premiate. I destinatari saranno don Gabriele Romagnoli, don Giuseppe Vanzan e don Aldo Re, in occasione del loro 50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale avvenuta nel 1973. don Gabriele parroco di Bannio Anzino e Pontegrande per 43 anni, don Giuseppe parroco delle comunità della Val Mastallone storicamente legate ad Anzino nel nome di Sant’Antonio e don Aldo Re ultimo sacerdote ordinato originario di Anzino, riceveranno quindi questo speciale riconoscimento in quanto celebrano quest’anno il giubileo d’oro di ordinazione sacerdotale”.

La cerimonia pubblica di premiazione si svolgerà lunedì 12 giugno alle 21.00, presso il Santuario di Sant’Antonio, proprio in apertura dei festeggiamenti patronali. Siamo tutti invitati a partecipare.

Per informazioni : www.istitutopubblicoanzino.com /

Social Facebook https:// www.facebook.com/istitutopubblico.dianzino /

Instagram istitutopubblicoanzino