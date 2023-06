TikTok e Confartigianato insieme per raccontare l’eccellenza dell’artigianato made in Italy

In occasione della Convention annuale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato, Confartigianato e TikTok annunciano l’avvio della partnership per offrire agli artigiani italiani nuovi strumenti di comunicazione digitale, capaci di potenziare la visibilità e l’attrattività dei tanti mestieri che, con le loro creazioni e i loro prodotti, sono il biglietto da visita dell’eccellenza italiana nel mondo.

Un palcoscenico internazionale, quindi, per gli imprenditori che vorranno partecipare alla call to action dal nome #SpiritoArtigiano, didascalia dell’hub che verrà creata appositamente in app. Obiettivo: accrescere la consapevolezza del patrimonio economico e sociale del saper fare italiano espresso dalle realtà artigiane, facendo leva sulla capacità della piattaforma con 1 miliardo di utenti al mondo, e 150 milioni in Europa, di amplificare le potenzialità del digitale e tradurle in impatto reale.

Un’alleanza d’intenti tra tradizione e progresso digitale

Gli imprenditori artigiani sono chiamati ad adeguare il proprio modello di business all’evoluzione di un’economia sempre più globale. Tradizione e progresso digitale devono diventare due facce della stessa medaglia, quella della crescita. Alla base del progetto, il comune intento di offrire a tutti gli artigiani di Confartigianato la possibilità di utilizzare la piattaforma come vetrina virtuale in cui raccontare l’eccellenza manifatturiera, l’unicità dei loro prodotti, e anche quel ‘dietro le quinte’ di mestieri a volte poco conosciuti, ma patrimonio inestimabile del Made in Italy.

Creare una vera e propria community

L’hashtag #SpiritoArtigiano fungerà da filo conduttore in app per raccogliere tutti i contenuti legati all’artigianato e lasciarsi ispirare dalla creatività dei tanti imprenditori che andranno ad arricchire una vera e propria community.

Nel corso dei prossimi mesi, una selezione di creator porterà la community in un viaggio da nord a sud e organizzerà dei workshop con gli artigiani per avvicinarli all’utilizzo di TikTok come abilitatore digitale per la promozione dei loro mestieri. Esattamente come i creator di TikTok, gli artigiani potranno far scoprire o riscoprire mestieri da tutelare e far vivere nel tempo, rendendo consapevoli le nuove generazioni del loro importante ruolo di motore dell’economia italiana e stimolandole a considerare questi mestieri un possibile e interessante sbocco lavorativo.

“La digitalizzazione – ha sottolineato Vincenzo Mamoli, Segretario Generale di Confartigianato – è un fattore abilitante per esaltare il valore artigiano dei prodotti e servizi realizzati dalle nostre imprese. La partnership con TikTok si inserisce nella nostra strategia di accompagnamento degli imprenditori alla trasformazione digitale finalizzata a offrire visibilità all’eccellenza della cultura produttiva made in Italy. Si tratta anche di un’opportunità per far scoprire ai giovani l’artigianato e le piccole imprese, un mondo di storie di successo e di straordinario ‘saper fare’ nel quale le nuove generazioni possono trovare l’occasione di esprimere talento, passioni e competenze, anche diventando imprenditori”.

Luana Lavecchia, responsabile relazioni istituzionali di TikTok Italia, intervenendo durante la Convention dei Giovani Imprenditori di Confartigianato ha dichiarato: “TikTok è una grande vetrina per l’artigianato e per il Made in Italy. Moltissimi artigiani italiani utilizzano la piattaforma per promuovere contenuti attraverso un linguaggio nuovo e autentico, in grado di avvicinare la community alla scoperta di nuovi mestieri e di competenze uniche al mondo. Con #SpiritoArtigiano vogliamo dar voce e far crescere ancor di più la community artigiana su TikTok. Siamo entusiasti di questa partnership, che rappresenta la naturale evoluzione dell’impegno di TikTok Italia a supporto degli artigiani e delle micro e piccole imprese del nostro Paese”.

(Foto Confartigianato)