Baceno, dal Comune contributi straordinari ad enti e associazioni

Contributi straordinari per alcuni enti e associazioni. Li ha erogati nei giorni scorsi con una delibera l'amministrazione Vicini.

In particolare sono stati elargiti 1000 euro al Soccorso Alpino e speleologico Piemontese per nuove attrezzature e 4.500 euro alla Banda Musicale di Baceno per l’acquisto di percussioni orchestrali. Un contributo di 1000 euro va anche al Consorzio Opere Agrarie Esigo per le spese di manutenzione straordinaria del 2023. Il Comune ha deciso inoltre di sostenere con 100 euro la stagione teatrale per ragazzi di Villadossola.