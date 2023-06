Beura, successo per il concerto di Marco Valenti

Grande successo per il concerto del fisarmonicista Marco Valenti nella Chiesa di San Giorgio a Beura. Per il paese ossolano quello di venerdì 2 giugno è stato un avvenimento eccezionale. Valenti è uno tra i più noti fisarmonicisti dell’attuale panorama musicale italiano, apprezzato anche all'estero dove spesso tiene concerti.

L’evento ha registrato una grande partecipazione di pubblico ed è stato organizzato dall'Associazione Fisarmonicisti Ossolani, presieduta da Dario Pozzi, e con la collaborazione del vice presidente Paolo Guglielmetti di Beura.

Il fisarmonicista Valenti, che è maestro alla scuola di Fisarmonica di Beura intitolata a Franco Bernardini, Luciano Ferraguti e Roberto De Ambrosis, si era già esibito nella chiesa di Beura, eseguendo solo qualche brano, proprio in occasione dell'inaugurazione della scuola il 25 marzo scorso. Quello di ieri è stato invece un concerto vero e proprio. Sono stati eseguiti senza intervallo 13 brani ai quali poi sono seguiti diversi bis e applausi scroscianti da parte del pubblico.

Il concerto ha spaziato dall'opera lirica di Verdi e Rossini, al tango di Piazzolla. E poi tra i brani la danza delle spade di Khachaturian, l'Estate di Vivaldi, la Czardas di Monti, il Carnevale di Venezia di Paganini, Dita vertiginose di Confrey, un vero cult per fisarmonica.

In apertura Pozzi ha presentato l'associazione e la scuola di fisarmonica di Beura con i corsi che termineranno a fine mese per poi iniziare a settembre con grosse novità. “È stata una serata indimenticabile -ha commentato Paolo Guglielmetti – la scuola sta andando molto bene e il nostro sogno è quello di vedere nascere in Ossola un'orchestra di fisarmonicisti”