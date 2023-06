Torna Pieve ‘n Festa: il programma per il weekend

L’estate si avvicina, e con lei anche le prime attesissime feste della nostra provincia. Tra venerdì 16 e sabato 17 giugno 2023 è il turno della nuova edizione di Pieve ‘n Festa, in programma nel Comune di Pieve Vergonte. Organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con la Parrocchia di S. Vincenzo e S. Anastasio, la manifestazione torna in scena quest’anno dopo diversi anni di stop dovuti alla pandemia, che dal 2020 in poi aveva costretto il mondo a fermarsi.

L’apertura di Pieve n’ Festa è prevista per le ore 18.00 di venerdì 16 giugno. Per inaugurare al meglio l’evento e celebrare il ritorno dopo gli anni del Covid, l’organizzazione propone la prima edizione di Pieve ‘n Corsa, una competizione di corsa in montagna promossa dall’associazione sportiva Skydrunker, nata alla fine del 2022 con l’intento di promuovere lo sport e il divertimento. Per chi volesse partecipare alla corsa, è necessario presentarsi alle ore 19.00 per iscriversi alla gara, che prende poi il via alle 20.00 dello stesso giorno.

Nella giornata successiva, sabato 17 giugno, Pieve ‘n Festa riapre i battenti alle 15.00. Per le 16.00 è in programma l’inizio di Pieve ‘n Game, un pomeriggio di giochi per tutta la famiglia organizzato dalla Pro Loco di Pieve Vergonte. Si tratta di una giornata dedicata ai giochi di squadra, a cui tutti possono partecipare: basterà creare squadre miste che comprendano adulti e bambini, pronte a sfidarsi in una serie di giochi come il tiro alla fune o la corsa con i sacchi. Come si legge sulla locandina dell’evento, “Raccomandiamo abbigliamento comodo e da sporcare senza rimorsi!”. Per prendere parte a Pieve ‘n Game è preferibile iscriversi in anticipo: per avere informazioni e prenotare una pre-iscrizione ai giochi è possibile chiamare il numero 3421414094 per contattare Simona, che raccoglie i nominativi dei componenti delle squadre ed è a disposizione per illustrare i nuovi giochi organizzati per quest’anno. Al termine della giornata verrà consegnato a tutti, bambini e adulti, un premio di partecipazione.

Per tutta la durata di Pieve ‘n Festa è aperta a tutti un’area ristoro, nella quale si trovano un bar, la cucina e la griglia.