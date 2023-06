''Creato tantissimo ma dovevano portare a casa il risultato''

‘’Primo tempo abbiamo creato tantissimo, anche quando siamo rimasti in dieci. All’inizio del secondo tempo ci siamo tirati un po’ indietro come era ovvio che fosse, ma l’occasione più grossa l’abbiamo avuta ancora noi con Pasin. Però dopo aver fatto il 3 a 1 il risultato era da portare a casa, senza commettere ingenuità. Ingenuità che da un lato rappresenta la tantissima voglia che ha questa squadra, dall’altro però in queste situazioni occorre ragionare. Comunque va bene, è un altro passettino in avanti’’.

Daniele Massoni analizza così Villa-Biogliese, finita 3 a 3 dopo che la Virtus aveva la partita in mano a 10 minuti dalla fine, quand’era in vantaggio sul 3 a 1 . Il tecnico parla di ingenuità e questo ci sta per come il Villa si è fatto raggiungere. Ma di positivo c’è che la squadra crea azioni da gol e che dimostra d’essere in condizione e sia il primo tempo col Cameri che quello con la Bogliese lo confermano. Momenti di gara in cui il Villa doveva chiudere la partita per le diverse occasioni create sia con i novaresi che con i biellesi.

Ora, domani sera, il Villa scenderà sul campo del Cenisia, reduce del successo (1-0) sul Cafasse Balangero. Si gioca alle 20,30 . La Virtus ha organizzato un pullman per sostenere la squadra.