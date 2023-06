Ha il diveto di avvicinarsi ai locali pubblici, denunciata per terza volta in pochi giorni una donna di Villa

I Carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Verbania, nel corso dell’ultimo fine settimana appena trascorso, hanno intensificato i controlli su tutto il territorio, in particolare nelle aree e zone maggiormente frequentate nel weekend, meta in questo periodo dell’anno anche da numerosi turisti. È di 14 persone denunciate a vario titolo il bilancio dell’attività svolta dalle numerose pattuglie dispiegate su tutta la rete stradale del VCO.

In particolare una persona, destinataria di divieto di avvicinamento ai locali, quali bar e simili, è stata sorpresa nella mattinata di ieri nei pressi di un locale di Villadossola, per tale motivo i carabinieri della Stazione di Villadossola hanno denunciato la stessa per violazione del provvedimento a suo carico.