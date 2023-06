Rally Valli Ossolane: sono ben 151 gli iscritti alla 59ma edizione

“Numeri da capogiro”, si respira soddisfazione in casa New Turbomark per le 151 iscrizioni al 59mo Rally Valli Ossolane che si corre sabato 10 e domenica 11 giugno. In gara 29 Rally2, una Wrc e tanti equipaggi di alto livello.

“La classe regina (Rally2 -o R5) conta ben 29 adesioni. Tra queste il sette volte campione Davide Caffoni che nell’edizione in cui Uzzeni farà da apripista, proverà a raggiungerlo in cima alla graduatoria di successi. Attenzione però agli avversari: in primis il varesino Simone Miele che sfoggerà la nuova Skoda Rs e poi l’eterno rivale di Caffoni, l’amico Fabrizio Margaroli, due volte a segno sulle strade dell’Ossola. Chi non ha mai vinto ma ci è arrivato vicino è Sergio Bruni che su Skoda, tenterà l’assalto alla 'corona' dopo averlo solo sfiorato un anno fa. Dalla provincia di Brescia, dopo il buon podio del 2022, Ilario Bondioni si presenta con fare bellicoso, sempre su Skoda mentre sarà da terne d’occhio il locale Igor Iani che dopo un ottimo avvio di Ciar Junior, debutterà su Skoda; altri possibili outsider potranno essere Laurini, Giudici, Mauri o Peruccio. Da ammirare sarà la Ford Fiesta Wrc del biellese Stasia che come sempre, è pronto a dare spettacolo con la World Rally Car 1.6”, il commento di New Turbomark.

“La lista di Rally2 -proseguono gli organizzatori- è lunga ma è bene sottolineare anche chi disporrà di vetture diverse: dalla splendida Fiat 124 Abarth Rgt di Gobin alle N4 di casa Subaru o Mitsubishi di Gaudina e Serini fino alla Toyota trofeo di Giovannella. Re, Petrucciani, Comparoli e Sassi proveranno a contendersi la S1600 ma per le due ruote motrici cercheranno di diventare protagonisti anche 'quelli della Rally4' a partire dai locali Di Pietro, Pelgantini e Massimo Margaroli. Anche le millesei aspirate avranno risalto sicuro con Tondina, Rizzato o Minesi. Rally5 tutta da seguire con Arienta, o i varesini Buttiglione, Saredi e De Stefano. Buona notizia è il ritorno di tante N2: Castagna, Sarli, Levati e Fontana cercheranno il primato in una classe che ne conta ben diciassette al via”.

“Siamo davvero contenti perché la passione ed il seguito che hanno i rally nell’Ossola davvero non hanno eguali in altre parti d’Italia. Ogni anno è una piacevole sorpresa. Sappiamo che le strade sono belle e noi abbiamo l’imbarazzo della scelta ma è pur vero che quello che si respira qui, attorno al rally, è davvero unico” concludono da New Turbomark.

Il programma

Si parte sabato 10 giugno con lo shakedown e con la successiva cerimonia di partenza prevista a Malesco per le 15.31. La prima giornata di gara prevede la disputa di una sola speciale, la Lusentino denominata 'DomoBianca365' delle 17.15.

Domenica 11 spazio agli altri tratti con Sapa Costruzioni-Crodo alle 9.40 e alle 15.36, la Montecrestese alle 10.19 e 14.58 mentre la Cannobina si correrà alle 12.12 e 17.38. L’arrivo a Malesco è per le 18.01.