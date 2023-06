Concerto per la Pace a Vigevano: grande successo per la Corale di Calice

Venerdì 2 giugno 2023 è andato in scena, nella chiesa di San Pietro Martire di Vigevano (in provincia di Pavia), un grande concerto, 'Elevazione Spirituale per la Pace e la Speranza'.

L’associazione Polimnia Arts Company ha eseguito la Grande Messa in Do Minore KV427 di Mozart, uno dei più grandi capolavori della storia della musica: un evento molto importante, nato dall’impegno e dalla passione di più di 80 coristi amatoriali accompagnati dall’Orchestra Città di Vigevano e diretti dal Maestro Andrea Raffanini. Nata nel 2022, Polimnia Arts Company è un’associazione culturale che unisce tre realtà musicali già ben consolidate nel territorio piemontese: il Coro Lirico Viotti di Vercelli, la Corale S. Abbondio di Buronzo e la Corale di Calice. Quest’ultima fa parte della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, ed è molto attiva nel panorama culturale del Vco.

“È stata una bellissima esperienza. Vigevano è un’importante piazza musicale, e il fatto che l’Orchestra Città di Vigevano ci abbia voluti per realizzare questo evento ci riempie di orgoglio. In tutti i nostri concerti suona con noi Manuel Signorelli, presidente dell’Orchestra: avevamo già eseguito la Grande Messa di Mozart a Vercelli e a Domodossola, quindi ha pensato di riproporla anche nella sua città. Noi siamo stati ben felici di accogliere questo progetto”. Sono parole di Adriano Alberti Giani, presidente della Cappella Musicale del Calvario nonché socio fondatore di Polimnia Arts Company. “Siamo estremamente soddisfatti. Nessuno, nel coro, è un professionista: il fatto che ci abbiano chiamati anche da fuori dal Vco è un buon segno, perché vuol dire che non siamo soltanto un coro di provincia. Abbiamo avuto un’ottima risposta anche dal pubblico, e abbiamo avuto la fortuna di esibirci in una chiesa bellissima”.

La grande compagine corale e musicale che ha portato in scena la Grande Messa di Mozart a Vigevano è composta da oltre 80 coristi e circa 40 musicisti, coadiuvati dallo stesso Adriano Alberti Giani e da Lorenzo Battagion, baritono dei Teatro Regio di Torino e socio fondatore dell’associazione, che si è occupato della lunga preparazione del concerto da parte del coro. Insieme a coro e orchestra, la chiesa di Vigevano ha accolto anche quattro solisti: Agnes Sipos, Stefanna Kybalova, Enrico Iviglia e lo stesso Lorenzo Battagion.

(Foto Social)