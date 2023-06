Rally delle Valli Ossolane: le modifiche alla viabilità a Vagna e Lusentino

Si scaldano i motori per la 59ma edizione del Rally delle Valli Ossolane in programma nel fine settimana. La prima giornata di gara del 10 giugno prevede una sola prova speciale, la DomoBianca365 delle 17.15 e per questo sono previste modifiche alla viabilità a Vagna e Lusentino.

In particolare, segnala la polizia locale, sono previste la chiusura strade e divieto di sosta nel parcheggio all'ingresso della Frazione Vagna dalle 9 alle 22, così come nel piazzale di fronte agli impianti di Lusentino (dalle 9 alle 23).

L'ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito ai non autorizzati. Sarà esposta l'opportuna segnaletica almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti.