“Riparte” dal 9 giugno il Treno dei Bimbi di Croveo

Come ogni anno con l'approssimarsi dell'estate torna a “viaggiare”, venerdì 9 giugno il Treno dei Bimbi di Croveo. Per l'originale e ormai storico villaggio turistico dei Padri Cappuccini di Domodossola, realizzato con vecchie carrozze ferroviarie in frazione Osso, sarà la stagione numero 57. Era infatti il 1966 quando i 28 vagoni dismessi salirono le strade della Valle Antigorio per essere collocate nel grande spazio pensato da Padre Michelangelo per accogliere in estate i numerosi bambini che durante l’anno scolastico risiedevano alla Casa del Fanciullo di Domodossola.

“Il Treno dei bimbi di Croveo è un villaggio immerso nella natura unico al mondo -sottolinea Germano Bacchetta , organizzatore dei raduni degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo-, un luogo magico e senza tempo e per apprezzarlo appieno è fondamentale conoscerne la storia. È un viaggio in un 'mondo a parte', un'attrazione turistica e al contempo testimonianza di un passato difficilissimo per molte famiglie. Questo villaggio ha tutti i comfort per un soggiorno di totale relax, tra vagoni trasformati in accoglienti stanze, bar, ristoro, sala tv e tanto verde, un luogo ideale per un contatto con la natura in un contesto davvero originale”.

“Quest’anno -come ci segnala Bacchetta- non ci sarà il consueto raduno degli ex ragazzi della Casa del Fanciullo, posticipato al 2026 in occasione del 60°esimo anniversario (1966 -2026) dell’apertura del mitico villaggio”.







Con la riapertura del Treno dei Bimbi non mancheranno ogni domenica il servizio di ristoro e la grande grigliata tra divertimento, musica e danze. Info https://www.trenodeibimbi.it