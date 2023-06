Villadossola, Ossola Made Festival: giovani dj e artisti allo stadio Poscio

È con grande entusiasmo che l'Associazione Ossola Events annuncia la sua iniziativa: il primo festival organizzato da giovani per i giovani, che si terrà allo Stadio Poscio di Villadossola quest’estate.

Spiega l'associazione: “Questo evento unico e senza precedenti ha l'obiettivo di valorizzare e celebrare i giovani talenti della nostra comunità, creando un nuovo must. Il festival è concepito come una piattaforma dedicata ai giovani Dj e Artisti che vogliono far sentire la propria voce e condividere la propria creatività con il mondo. Sarà un'esperienza coinvolgente, pensata appositamente per soddisfare i gusti e gli interessi di giovani provenienti da diverse sfere.

La missione principale del festival è quella di offrire una piattaforma unica per i giovani talenti, offrendo loro l'opportunità di esprimersi, condividere le proprie passioni e ottenere visibilità. Sarà un'occasione per scoprire nuovi talenti e creare connessioni significative tra giovani.

Per realizzare questo ambizioso progetto, l'Associazione Ossola Events è alla ricerca di sponsor entusiasti che desiderino unirsi a noi in questa avventura e supportare i giovani talenti locali. La sponsorizzazione offrirà alle aziende l'opportunità di promuovere i loro prodotti e servizi di fronte a un pubblico giovane e dinamico, aumentando la loro visibilità e l'engagement con la comunità.

Siamo aperti a discutere le diverse opzioni di sponsorizzazione disponibili e a personalizzare pacchetti che soddisfino le esigenze specifiche di ciascun sponsor. In cambio del supporto, offriremo visibilità del marchio attraverso tutti i materiali promozionali, pubblicità durante l'evento e molte altre opportunità di esposizione.

L'Associazione Ossola Events invita quindi le aziende locali e nazionali a unirsi a noi in questa avventura emozionante. Insieme, possiamo creare un festival senza precedenti che lasci un'impronta duratura sui giovani della nostra comunità, offrendo loro un palcoscenico per esprimere la loro creatività e realizzare i loro sogni.

Per ulteriori informazioni sulla sponsorizzazione e per discutere le opportunità disponibili, non esitate a contattarci all’indirizzo Mail Ossolaevents@pec.net

Uniamo le forze per creare un festival senza precedenti, un trampolino di lancio per i giovani talenti e un punto di riferimento per la nostra comunità. Per i privati abbiamo aperto l’iniziativa di CrownFounding https://gofund.me/ccbf015d

