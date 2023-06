Fai riferimento e farsi la domanda che cos'è una pompa di calore è interessante anche se in genere ormai la maggioranza di persone lo sanno e sanno che si parla di una soluzione molto interessante anche perché in genere Parliamo di una soluzione Eco friendly perché ad esempio per quanto riguarda la questione del riscaldamento utilizza delle fonti rinnovabili come l'acqua e l'aria ma anche per il rinfrescamento e lo fa sia per un'abitazione residenziale quale può essere un appartamento o una villetta, ma lo potrebbe fare anche per un qualsiasi altro locale commerciale aperto al pubblico

Praticamente grazie a una pompa di calore possiamo produrre energia senza utilizzare combustibili fossili e quindi sfruttando delle fonti di energia rinnovabili e soprattutto gratuite, una cosa non da sottovalutare in questo periodo storico di caro energia

Bisognerebbe poi parlarne al plurale più che al singolare perché c’è ne stanno di tanti tipi, e ad esempio potremmo menzionare la cosiddetta aria acqua che è un sistema che sfrutta l'energia termica dell'aria esterna e poi la trasferisce nell'acqua dell'impianto

Un'altra soluzione molto interessante e la pompa di calore aria aria che sfrutta un meccanismo di trasferimento di energia termica tra l'area esterna e quella interna e in questo modo possiamo sia riscaldare gli ambienti durante l'inverno quando fa freddo o anche avere degli ambienti freschi durante l'estate, ed un esempio di queste soluzioni può essere il cosiddetto condizionatore split

Altra soluzione molto interessante è la cosiddetta pompa di calore acqua acqua che sfruttano energia termica dell'acqua di falda e poi si arriva a quella di calore geotermica che sfrutta l'energia termica proveniente dal suolo e sono già delle soluzioni molto interessanti da prendere in considerazione nel caso ci servissero

E fermo restando che poi bisognerebbe farsi aiutare dai vari esperti nel settore che possono darci dei suggerimenti ad hoc anche per quanto riguarda per esempio dei sistemi ibridi che possono essere molto interessanti anche dal punto di vista energetico perché utilizzano più tecnologie contemporaneamente e ci fanno risparmiare molti soldi nelle bollette e quindi non è male

Bisogna farsi aiutare da esperti nel settore per quanto riguarda le pompe di calore

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte siccome parliamo di un argomento abbastanza complesso questo delle pompe di calore alla fine dobbiamo farci aiutare da esperti nel settore per quanto riguarda la scelta di una pompa di calore più adatta a quello di cui abbiamo bisogno e di sicuro ne troviamo persone che ci aiutano da questo punto di vista

Certo da parte nostra dovremmo aiutarli ad aiutarci come si suol dire e quindi dovremo intanto stanziare un budget molto preciso poi lo dobbiamo comunicare quando ci andiamo a parlare e quando avremo questa cifra li potremo invitare per un sopralluogo e da lì decidere il da farsi

Infatti alla fine dello stesso saranno in grado di darci delle dritte molto interessanti e soprattutto delle dritte ad hoc e ci spiegheranno per esempio se si può pagare a rate