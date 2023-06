Meraviglia Festival, alla Piana di Vigezzo musica e attività all’aria aperta

Tutto pronto per il Meraviglia festival, un’esperienza unica nel suo genere, che dal 2014 porta la musica e attività all’aria aperta ad alta quota, tra le montagne dell’Ossola.

L'edizione 2023 si svolgerà l’8 e il 9 luglio alla Piana di Vigezzo, uno splendido anfiteatro naturale a oltre 1700 metri, in provincia di Verbania. Il biglietto (35 euro acquistabile direttamente sul sito www.meravigliafestival.it) vale per le due giornate e comprende gli spettacoli, la cabinovia e le principali attività extra, oltre alla possibilità di campeggiare per vivere un’esperienza nella natura ancora più immersiva e indimenticabile.

“Il Meraviglia inizia sabato all'ora di pranzo e termina domenica nel pomeriggio – spiegano gli organizzatori - Nei due giorni di festival il pubblico che apprezza sempre più experience festival come il nostro potrà ascoltare a pochi metri di distanza una selezione di artisti che si distingue dalle line up dei festival tradizionali, e partecipare a moltissime attività collaterali che spaziano dallo yoga alle camminate all’alba, dall’osservazione notturna del cielo stellato fino alla degustazione di prodotti enogastronomici locali. Novità dell’edizione 2023 sarà "MegaWOW!, il mercatino dell'editoria indipendente".

La line up musicale è varia e spazia dal latin-funk dei Rumba de Bodas, al soul di Arya, all’alt rock del duo Tin Woodmam, all’IDM-elettronica dei Wicked expectation. Tra gli artisti anche proposte pop molto apprezzate come Ludia Venus, i Martini Police, Nòe e alcuni dj set esclusivi come Rome in Reverse (electronic dance) Elephant Project o di Sharmel Funk, solo per citare alcuni tra i nomi in calendario.

La line up competa e il dettaglio delle attività collaterali è disponibile sul sito www.meravigliafestival.it/

Meraviglia è un festival per tutti: bambini fino a 6 anni entrano gratis, quelli dai 7 ai 14 pagano solo l'A/R ridotto della cabinovia. I cani non pagano e sono i benvenuti al festival!

Per chi preferisce pernottare in hotel a fondovalle, sul sito è disponibile un elenco di strutture ricettive. Per chi sceglie l’hotel, il biglietto è valido per una doppia corsa A/R in cabinovia (andata e ritorno del sabato + andata e ritorno della domenica). Sul sito sono inoltre presenti tutte le FAQ che vanno dall’abbigliamento consigliato ai servizi offerti ai partecipanti al festival.

“Il Meraviglia è un piccolo-grande festival che attraverso la sua formula esclusiva e coinvolgente ha saputo crescere nel tempo e incuriosire tantissimi partecipanti che da tutta Italia e anche dall’estero lo scelgono per lo scenario unico e l’atmosfera simile a quella dei festival europei, dove chi partecipa è protagonista, al pari della musica e delle attività proposte” sottolineano dall'organizzazione.

