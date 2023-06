Sospeso lo stato di agitazione sindacale all'Asl Vco

“Il giorno 29 maggio si è svolto presso gli uffici della prefettura, un tentativo di conciliazione in merito allo stato di agitazione unitario proclamato dalle suddette OO.SS e dalle RSU aziendale, a causa della grave situazione in cui si trovano i lavoratori del comparto della ASL VCO.

Durante l’incontro a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti sindacali e i dirigenti della locale ASL ci si è confrontati su quattro punti fondamentali già discussi nel precedente tentativo di conciliazione del 16 Maggio.

Il primo riguardava la retribuzione delle prestazioni aggiuntive che in via del tutto arbitraria la direzione ASL voleva diminuire a 26 euro/ora rispetto ai 30 precedentemente concordati. La parte aziendale produce in quella sede la nota della Regione Piemonte del 17 Maggio che conferma la remunerazione a 30 euro/ora fino al 31/12/2023.

Il secondo punto prendeva in considerazione l’annosa questione del piano ferie estive non ancora autorizzato in forma ufficiale da parte del DIPSA, e anche in questo caso veniva presentata la pianificazione in dettaglio per tutte le SOC afferenti al DIPSA di entrambi i presidi, debitamente compilata e firmata dal responsabile del servizio Dr. Marcello Senestraro, permettendo così a tutti i lavoratori di programmare le proprie ferie.

Altro punto di discussione era lo sviluppo di un Piano di Benessere Organizzativo che tenesse in considerazione il percepito dei lavoratori. In questo caso le OO.SS. ritengono che le problematiche non possano essere limitate allo sviluppo delle sole competenze del CUG, ma chiedono di individuare ulteriori strumenti di accertamento e di confronto, per arrivare a un miglioramento generale in tempi brevi di una situazione che appare urgente.

Il quarto ed ultimo prendeva in considerazione il mancato rispetto dell’Art.44 CCNL (pronte disponibilità), in questo caso le Organizzazioni Sindacali prendono atto del piano presentato dalla parte aziendale per il superamento delle criticità , ma anche in questo caso chiedono che l’azienda si impegni a calendarizzare incontri mensili per verificarne la corretta ed effettiva attuazione.

Considerando come la Direzione ASL VCO abbia riconosciuto delle importanti criticità che si riversano sui dipendenti e si sia resa disponibile per garantire una presa in carico congiunta con le OO.SS delle problematiche evidenziate, le Organizzazioni Sindacali hanno ritenuto di sospendere lo stato di agitazione in attesa di una attenta e seriata verifica dei provvedimenti adottati”.

Co sì in una nota stampa congiunta diffusa agli organi d'informazione Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Nursind, Nursing Up, Rsu Asl Vco.