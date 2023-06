Italia Viva e Azione: “L'ospedale unico diventi realtà per il territorio”

Non esagerammo, lunedì 29 maggio, in conferenza stampa, assieme al Sen. Borghi, quando accusammo la Giunta Cirio della Regione Piemonte di essere la responsabile del protrarsi e il rimando ad una soluzione reale e fattibile per dare al VCO una Sanità moderna ed efficiente smettendola con il balletto del rimpallo delle responsabilità per non assumersi le proprie.

Oggi, la Giunta regionale è chiama- ta ad una risposta seria e fattibile – non solo da forze politiche, sindacali o Istituzionali di primo livello come i Comuni – ma dal suggerimento chiaro e definitivo dello studio predisposto da “AGM Project Consulting“, una società di consulenza e ingegneria specializzata in sanità a cui la stessa Regione Piemonte aveva affidato l’incarico per un’analisi e definizione delle azioni di riordino della rete erogativa dell’ASL VCO.

Risulterebbe, quindi, quanto mai deleterio per la Sanità di questo territorio e gravemente irresponsabile per questa Giunta regionale procrastinare ulteriormente una decisione che è nei fatti la soluzione definitiva a gran voce richiesta dalla Po- litica, dagli Amministratori, dalle Organizzazioni sindacali e dagli Operatori stessi della Sanità pubblica senza tergiversare ulteriormente con progetti irrealizzabili, stante le vigenti norme legislative – come ha ben sottolineato il Sen. Enrico Borghi in conferenza stampa a Domodossola – e il risultato, ora, dello studio (sopra riprodotto) di pag. 55.

Roberto Graffieti

Coordinatore ItaliaViva VCO

Davide Pozzo

Segretario provinciale Azione VCO