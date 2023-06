Marchionini: “La Regione voterà per i due ospedali contraddicendo uno studio commissionato da loro. Follia!”

La Regione Piemonte ha commissionato uno studio sul sistema sanitario nel VCO. Ora è on line sul sito della Regione.

Da un semplice lettura dei dati, e dalle indicazioni scritte, si conferma l'utilità della scelta dell'ospedale nuovo come miglior risposta ai problemi del nostro territorio.

Ed è scritto nero su bianco nello stesso studio a pagina 55 che testualmente recita: “La soluzione A, vede la realizzazione di un unico presidio e risulta essere, per le ragioni esposte nell’analisi, la soluzione tecnica più adatta e sostenibile”.

E, invece, la Giunta del Presidente Cirio, dell’assessore alla sanità Icardi e del consigliere regionale Preioni che cosa farà in Consiglio Regionale la settima prossima: proporrà la scelta dei due ospedali, contraddicendo ciò che è scritto nell’analisi tecnica dello studio appena commissionato da loro. Una follia!

E poi con quali soldi saranno costruiti e mantenuti i due ospedali? Per ora promessi ma non certi.

Quali reparti ospiteranno? Nessuno lo sa.

Con quale Dea? Non se ne parla.

Con quali tempi? Si prevedono almeno otto anni.

E come saranno eventualmente realizzati? E prevista la demolizione dei due ospedali e la loro ricostruzione. Ma allora perché dire no a un nuovo ospedale?

Quello che mi chiedo è come un consigliere regionale possa votare qualcosa di così illogico. Sancirebbe la fine della sanità pubblica nel VCO.



Silvia Marchionini

sindaco di Verbania