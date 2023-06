Troppo silenzio sulle carenze della sanità in Ossola

Mentre la ‘grande’ politica discute (e perde tempo…) sul futuro della sanità nel Vco i genitori dell’Ossola sono alle prese con un problema importante: la sicurezza e la salute dei loro figli.

Gli ultimi casi confermano che l’ospedale di Domodossola vive una situazione di incertezze che non lasciano dormire tranquilli chi ha figli piccoli o chi li aspetta.

Il 6 giugno la notizia riportata da Ossolanews che mamma e figlio sono stati salvati grazie al punto nascite aperto: un eloquente segno di come sia importante poter avere la certezza di nascere qui, tra queste montagne, terra riconosciuta sulla carta con la ‘specificità’, che spesso non si concretizza sul territorio. Non tutti i parti sono programmabili e il caso del distacco della placenta per una mamma vigezzina è l'esempio lampante dei rischi che si corrono.

Come non bastasse ecco la protesta, ieri, di un padre la cui figlioletta non è stata ricoverata al Dea del San Biagio. Dove mancano posti di degenza. Altra assurdità quella di non poter garantire ai bambini delle cure sicure in ospedale in caso di emergenza.

Occorre aspettare la tragedia perché in Ossola ci si svegli tutti dal torpore delle promesse? E’ vero che c’è chi sulla sanità sta facendo una battaglia, ma troppi invece tacciono…….