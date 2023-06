Le basi del gioco responsabile

Il gioco d’azzardo è puro intrattenimento, ma a patto che si rispettino dei limiti precisi. Il rispetto di un determinato confine deve essere promosso da entrambe le parti coinvolte: giocatori da un lato e casinò online dall’altro.

La promozione del gioco responsabile

Promuovere una condotta o un’esperienza di gioco responsabile, spetta anche e soprattutto ai casinò online. Il gioco deve essere tutelato da tutte quelle minacce che potrebbero celarsi al suo interno, senza escludere anche la perdita del senso del limite da parte dei giocatori stessi. In pratica, il gioco è desiderabile solo quando è equo, sicuro e affidabile. All’interno di questo contesto delicato, si distinguono così le esperienze di casinò quali Betnero, che fanno della lotta al gioco compulsivo e oltre misura una parte importante del proprio operato. L’invito è chiaro sin dalle prime battute, quando lo slogan “Gioca il giusto” presente sulla homepage conduce a tutta una serie di inviti, strumenti e normative che questo specifico casinò applica per tutelare i propri giocatori.

Opzione di autoesclusione

Tra questi strumenti, spiccano i sistemi di autoesclusione temporanei o indeterminati dal gioco. Con questo, si intende il sistema con cui un giocatore, consapevole dei propri eccessi, può escludersi autonomamente dalla piattaforma di gioco per un periodo circoscritto o per un lasso di tempo indefinito.

Divieto per i minorenni

Un altro importante step per la promozione del gioco responsabile è condotto al momento della registrazione. I casinò che intendono proteggere i propri clienti devono infatti richiedere i loro documenti per accertarsi che tra questi non ci siano minorenni. Il tutto, allo scopo di impedire loro l’accesso, già vietato per legge, e per tutelare anche chi può meno facilmente regolare i propri comportamenti di gioco.

Controllo delle sessioni

L’invito fatto dai casinò che promuovono il gioco responsabile è evidente: registrarsi solo su piattaforme autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e lì intrattenersi stabilendo chiaramente dei limiti in termini di tempo e denaro con cui giocare. Spetta al giocatore poi fare la massima attenzione e, indipendentemente dall’andamento delle sessioni di gioco, non varcare il limite di budget né lasciarsi andare a sessioni troppo lunghe, anche se la sorte gli sembra favorevole.

In conclusione, non si può pensare a un’esperienza di gioco piacevole, se non si uniscono insieme responsabilità e consapevolezza. I giocatori hanno la loro quota di elementi cui prestare attenzione: dal logo ADM presenti sui portali di gioco, fino alla definizione dei limiti di budget e di tempo per sessione. Dall’altra parte, anche il casinò viene loro incontro, tutelandoli da frodi e dipendenze, offrendo perfino la possibilità di autoescludersi dal gioco.