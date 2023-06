Alpini in festa: un weekend di divertimento e tradizione a Domodossola

L'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Domodossola insieme al Gruppo Alpini Domodossola "Gianfranco Polli" organizzano "Alpini in festa". La manifestazione si terrà sabato 10 e domenica 11 giugno alla Prateria in Regione Nosere a Domodossola.

Il sabato, a partire dalle 18.30, apertura della cucina e della griglia con costine e cosce d'agnello, e a partire dalle 21 il via all'intrattenimento musicale dell'Arcobaleno Band. La domenica, sia a pranzo che a cena, ci sarà ancora l'opportunità di gustare i piatti preparati alla griglia e in cucina. Alle 21, non mancheranno ulteriori momenti di svago e divertimento per tornare a ballare.

Nel caso in cui dovesse piovere, la festa si svolgerà al coperto.