Visita guidata per famiglie all'archeomuseo e giochi per i più piccoli domenica 18 giugno. Una giornata nella quale la Guida Elena Clerici illustrerà come si viveva nell'età della pietra e nell'età dei Metalli, osservando i ritrovamenti archeologici effettuati sul territorio del Parco Veglia-Devero e del vicino territorio svizzero. Per completare questo "viaggio nel tempo" i partecipanti saranno inoltre coinvolti in attività ludiche e ricreative.

L'archeomuseo multimediale di Varzo è una piccola e moderna struttura museale che racconta il rapporto tra l'uomo e l’ambiente naturale montano nelle epoche più remote attraverso immagini, video e ricostruzioni di manufatti.

La visita sarà a Varzo Villa Gentinetta, sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola. Sono previsti due turni, uno alle 10:30 e uno alle ore 14:30

Prezzo: Adulto 10 euro - Bambino 8. Nucleo familiare di più di 2 persone 25 euro. La visita è su prenotazione con un massimo di 20 persone. Prenotazioni entro le ore 12 di sabato 17 giugno.

I bambini devono essere accompagnati da un adulto.

Per prenotazioni www.areeprotetteossola.it

(Immagine sito Aree Protette Ossola)