Dopo oltre un secolo l’Asilo vanzonese diventa statale

Con una grande festa, sabato 17 giugno, l’Asilo Vanzonese termina la sua attività scolastica, trasmettendo il testimone dell’istruzione all’Istituto Bagnolini.

“Una scelta dolorosa quella di concludere l’esperienza della scuola paritaria, dovuta alla difficoltà di gestione e all’impossibilità di caricare sulle famiglie i costi ormai lievitati in maniera sensibile” sottolinea il presidente dell'Asilo e parroco di Vanzone don Fabrizio Cammelli.

Fondato nel 1914 l’Asilo Vanzonese era risultato del desiderio e della generosità di alcuni benefattori del paese, le sorelle Armellini, le famiglie Bozzo, Calpini, Lissandrini, Chilli, insieme con Gabriele Garbagni, solo per citare i più importanti. Insieme con vari collaboratori, il parroco provvide prima ad acquistare il vecchio albergo delle Tre Caterine per iniziare l’attività scolastica, poi negli anni ’20 ad edificare il nuovo complesso dell’Asilo, inaugurato nel 1931. Vennero chiamate le suore del Cottolengo per seguire i piccoli del paese, e la loro presenza è durata fino al 2013, progressivamente aiutate dal personale e dalle maestre.

“Il parroco don Giorgio Andreotti ha guidato per oltre un quarantennio le attività dell’Asilo, e con l’aiuto di molti benefattori ha provveduto al rinnovo e all’ampliamento dei locali per l’attività scolastica e ha seguito le maestre e il personale nello svolgimento del prezioso servizio educativo.

Lo scorso ottobre il Consiglio dell’Asilo ha deliberato di cessare l’attività scolastica, e in accordo con il comune e la direzione delle scuole ha dato via all’iter di apertura dell’asilo statale. Erano diversi anni che ci si chiedeva quale sarebbe stato il futuro dell’Asilo, dato il calo dei bambini, i costi accresciuti, la difficoltà di gestione di un ente sempre più complesso. La scelta, sofferta, è stata quella di affidare alla scuola pubblica il servizio fatto per oltre un secolo dall’Asilo, sostenuto da tanti benefattori. La festa del 17 giugno, nei locali dell’Asilo, sarà l’occasione per dire grazie di questa lunga storia, per incontrare coloro che hanno lavorato presso l’asilo, e i bambini di ieri e di oggi, cresciuti in questa istituzione benefica”.

Alle ore 10.00 i bambini dell’Asilo offriranno il loro spettacolo di fine anno scolastico, seguirà la santa Messa, con il ricordo di don Giorgio, delle suore, dei benefattori e di coloro che hanno lavorato nell’Asilo. Un momento di festa, con buffet, sarà poi offerto ai partecipanti.

"L’invito a partecipare - dice il parroco- è esteso a tutti coloro che hanno frequentato l’asilo, coloro che ci hanno lavorato, e i benefattori che non hanno mai fatto mancare il loro affetto verso l’Asilo".

Don Fabrizio Cammelli conclude: “La storia dell’Asilo Vanzonese è stata una storia di solidarietà e generosità, un tratto tipico della gente di montagna. La cura dei piccoli e dei fragili ha portato alla creazione di queste istituzioni benefiche. Il mondo è cambiato molto, e il peso economico e organizzativo di questi enti e delle loro attività è sempre meno sostenibile. Con il dispiacere di non saper portare avanti questa responsabilità, ma anche con il desiderio di dare un futuro ai bambini e alle famiglie, si è intrapresa la strada della statizzazione. Arrivata la fine di questo anno scolastico, vogliamo concludere questa secolare esperienza con una grande festa, aperta a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Con un pensiero a tutti i bambini, con la gratitudine verso gli amici e benefattori, verso le maestre e il personale, pur nella tristezza di una storia che si chiude, quella di sabato 17 giugno vuole essere una festa del grazie”.