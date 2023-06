Corti di Solidarietà: presentati i video realizzati con il bando Cst-Malescorto

“Corti di solidarietà...ma non a corto di solidarietà” è il Bando di Idee promosso dal Centro Servizi per il Territorio NO-VCO e il Festival Internazionale di Cortometraggi “Malescorto” con la finalità di promuovere e valorizzare il Terzo Settore attraverso il linguaggio audiovisivo e accompagnare le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che ha come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune.

Iniziativa nuova e sperimentale, ha riscosso una buona partecipazione da parte delle associazioni, segno della bontà di questa ulteriore opportunità che il CST ha voluto offrire alle realtà di Terzo settore.

Mercoledì 7 giugno al Cinema Araldo di Novara si è svolto l’evento di presentazione dei cortometraggi realizzati, con i saluti del Presidente CST Daniele Giaime e del Direttore Artistico di Malescorto Paolo Ramoni e una breve introduzione a cura dei singoli ETS. Riconoscimento del lavoro svolto dal CST e dal mondo del volontariato da parte delle istituzioni con gli interventi dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Novara Teresa Armienti, il Vice Prefetto Carla Milazzo e la consigliera della Provincia di Novara Annaclara Iodice.

Delle 14 candidature pervenute sono 5 le idee progettuali selezionate e accompagnate nella realizzazione dei cortometraggi di alta qualità che hanno trattato diverse tematiche:

Ce.no.vol Telefono Amico Novara - Ascoltare l'invisibile - obiettivo è intercettare il bisogno di ascolto e la condivisione emozioni, sempre garantendo l'anonimato

Dignitatis Personae - Prova d'autore. Incontri, luoghi ed occasioni per crescere - tratta il tema dell'educazione dei giovani nella relazione con gli adulti e tra pari

ANFAA Novara e PO Odv - C’è posto per me? - corto sul tema dell'affido e dell'adozione con testimonianze dirette

Legambiente Il Pioppo Ovest Ticino e Novarese - Con gli occhi aperti - sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell'ambiente

AFF DOWN VCO - Questione di sguardi - tratta il tema della condivisione dei punti di vista tra volontari e utenti per una continua crescita

"Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dai volontari e dei prodotti che sono stati realizzati e alla luce di ciò certamente riproporremo il Bando in autunno - afferma il Presidente CST Daniele Giaime - Sappiamo che la comunicazione è un ambito sempre più importante anche per il Terzo Settore e che gli ETS, già molto impegnati nello svolgere le proprie attività, hanno poche risorse da investire sia in termini economici che di risorse umane e competenze. Saper raccontare cosa si fa e farlo con un linguaggio immediato e attrattivo come quello audiovisivo è però importante, non certo per farsi "pubblicità", ma per diffondere la conoscenza sul proprio operato, sensibilizzare le persone, attirare nuovi volontari e perchè no magari anche dei fondi. Per questo abbiamo deciso di muoverci a sostegno delle associazioni anche in questa direzione”.

“La collaborazione con il CST è iniziata già nel 2017 con l’istituzione di una sezione dedicata al volontariato all’interno del nostro Festival – spiega il Direttore Artistico di Malescorto Paolo Ramoni – Con questa iniziativa abbiamo deciso di strutturare ancor più la partnership tra le nostre realtà e mettere in campo le competenze di ognuno in favore del tessuto associativo, anche al fine di promuovere la cultura del linguaggio audiovisivo come strumento di valorizzazione”.

"Le associazioni - continua il Direttore CST Caterina Mandarini - dopo aver presentato la loro idea progettuale sono state accompagnate nella realizzazione del cortometraggio dai videomaker professionisti Mirko Zullo e Lorenzo Camocardi, che ringraziamo per il lavoro di qualità che hanno svolto e l’attenzione dimostrata nell’accompagnare i volontari in questo percorso: dalla stesura e perfezionamento della sceneggiatura, alle riprese, al montaggio e post produzione. Il coinvolgimento dei volontari è stato poi fondamentale perchè obiettivo del bando era anche quello di passare delle competenze e la consapevolezza che il sapersi raccontare con linguaggi immediati è importante nel contesto odierno".

“Corti di solidarietà” rappresenta quindi un ulteriore modalità di valorizzare il volontariato, oltre a essere, attraverso i corti realizzati, uno strumento di promozione per i singoli ETS che potranno diffondere i loro video e far conoscere anche in questo modo il loro operato. Corti che saranno diffusi anche attraverso il CST e il Festival Internazionale Malescorto.