Pomeriggi in Concerto, al Calvario musiche per sax e pianoforte

Quinto concerto della rassegna Pomeriggi in Concerto 2023 organizzata dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità dei Padri Rosminiani.

Domenica 11 giugno con inizio alle ore 21, nella Sala Bozzetti al Sacro Monte Calvario di Domodossola, il duo costituito da Luca Magnani ai sax e Ester Snider al pianoforte presenteranno un programma di musiche di Andrè Jolivet, Paule Maurice, Eugene Bozza, Jules Demersseman, Maurice Ravel e Darius Milhaud.

“Il duo -spiegano gli organizzatori- nasce dalla volontà di questi due musicisti di confrontarsi costantemente con il repertorio classico di musica del ‘900 per saxofono e pianoforte. Il repertorio di musica da camera per questa formazione presenta un elevato livello tecnico, rendendo tale produzione di grande interesse, che spazia tra le più diverse sfumature della musica del ‘900 fino ad attingere anche dalla musica jazz. É infatti un repertorio che si sviluppa a partire dalla seconda metà del 1800 e conosce una grande fioritura in particolare nel ‘900, fino ai giorni nostri.

Il programma presentato prevede l’esecuzione di musiche originali scritte da autori francesi, in un viaggio indietro nel tempo in una Francia di fine ‘800 e inizio ‘900 che ha dato grande impulso al prestigio dello strumento creato da Adolphe Sax. Si avranno composizioni dedicate in particolar modo a importanti saxofonisti del passato, quali ad esempio Marcel Mule, fino ad arrivare a opere di compositori di grande rilievo nel panorama musicale del secolo scorso, tra cui Maurice Ravel o Darius Milhaud”.

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, della Città di Domodossola e con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del VCO e della Fondazione CRT.