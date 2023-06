Rally Valli Ossolane, le modifiche alla viabilità

Si scaldano i motori per la 59ma edizione del Rally delle Valli Ossolane in programma questo fine settimana.

La competizione, valevole per la Coppa Rally di Zona 1, si snoderà su un percorso di 381,48 chilometri spalmati su sette prove speciali distribuite su due giorni di gara.

Dopo la cerimonia di partenza delle 16.31 a Malesco, nel pomeriggio di sabato 10 giugno, le vetture percorreranno i primi 9,7 chilometri di prova sul tratto DomoBianca365.

Domenica spazio alle altre sei speciali con Crodo-Sapa Costruzioni (9,500 km), Cannobina (15,00 km) e Montecrestese (4,80) che saranno ripetute due volte ciascuna; l’arrivo è programmato alle 18.01 sempre a Malesco. Il parco assistenza sarà invece a Santa Maria Maggiore.

Rispetto alle ultime edizioni la Cannobina si presenta più lunga e rientra la Montecrestese, che non avrà la sua celebre inversione ma è proposta come la speciale del Rally 2Laghi 2021.

Chiusure e limitazioni al traffico

Partenza da Malesco alle ore 16.31 di sabato 10 e arrivo a Malesco alle ore 18 circa (prima vettura) di domenica 11 giugno.

Shakedown Villette - Km. 2 - Sabato 10 Giugno 2023. Comuni interessati Malesco e Villette. Chiusura strada inizio SP70/C al bivio SS337 , start su SP70/C 900 metri dopo si procede verso Villette in Via Pastore Giulio, arrivati a Villette si svolta a DX si scende in località Stazione, fine località Stazione e chiusura strada dal fine al bivio della SS337. Chiusura strada dalle 08:30 alle 13:30. Riordino Malesco.

Prove Speciali:

Si rende necessaria la chiusura dei percorsi al traffico ordinario nei due sensi di marcia, oltre che per ragioni tecniche di cronometraggio, anche per ragioni di sicurezza e pertanto, rivolge istanza alla chiusura alla circolazione stradale ordinaria ed il divieto di sosta sugli stessi, dei percorsi delle Prove Speciali di pertinenza con eventuali estensioni necessarie per garantire il migliore svolgimento. Riordino Malesco (territorio del VCO).

Domobianca 365 Km. 9,70- Sabato 10 Giugno

Il percorso parte da via Braccio, passando la Borgata Baceno e attraversa solo la SP 162. Il Comune interessato è Domodossola. Chiusura della strada per il giorno sabato 10 Giugno 2023 dalle ore 16: 15 alle ore 20:30 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara

Sapa Costruzioni-Crodo Km. 9,150 - Domenica 11 Giugno

Il percorso è identico alle altre edizioni e attraversa solo la SP 73. Il Comune interessato è Crodo. Percorso alternativo ss 659 PS 216 - Chiusura della strada per il giorno domenica 11 Giugno 2023

dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara, dalle ore 14:35 alle ore 18:30 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara.

Montecrestese 4,80 km-Domenica 11 Giugno

Chiusura strada nel Comune di Masera in via Ferraris all'altezza dell'agriturismo Moonlight Ranch. Start via Ferraris altezza Sempione Scavi e Graniti, via Campeccio 60, fino all'innesto SP71, passando da via Roldo, frazione Giosio, attraverso Naviledo e la fine prima del bivio per Altoggio.

Chiusura della strada per il giorno domenica 11 Giugno 2023 dalle ore 09:20 alle ore 13:30 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara dalle ore 14:00 alle ore 18:00 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara.

Cannobina Km 15-Domenica 11 Giugno

Il percorso è simile alle altre edizioni e attraversa solo la ex SP 75 ora SS631. La partenza all'altezza della Carrozzeria Garage Fraz. Nivetta. Fino al ponte dopo la Galleria di Cursolo al confine con Malesco passando da Finero fino alla segnaletica numero 22 del km 3,00.

Chiusura della strada per il giorno domenica 11 Giugno 2023 dalle ore 11 :00 alle ore 15:00 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara dalle ore 16:30 alle ore 20:30 e comunque fino al passaggio dell'ultimo concorrente in gara. La chiusura della strada si intende comunque fino al passaggio della vettura scopa dopo l'ultimo concorrente. Tra un passaggio ed il successivo, verrà garantita la riapertura per il transito dei residenti.