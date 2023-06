Il Vco accoglie i “turisti delle radici”

Lunedì 12 giugno alle 17:45 presso il Forum di Omegna si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “Turismo delle Radici - una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19” voluto dal Ministero degli Esteri, dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo a valere sui fondi europei del programma “Nex Generation EU”, più conosciuto come Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La finalità ambiziosa del bando è: sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e dei viaggi delle radici, creando un’offerta turistica sui territori mirata ed integrata per questa tipologia di turisti, l’obiettivo principe, quindi, è favorire la nascita di nuove figure professionali specializzate nella progettazione e promozione di servizi specifici per l’ospite che viene sul territorio natìo dei suoi antenati.

Il bando idee “Turismo delle radici”, finanziato nel suo complesso da 4 milioni di euro suddiviso in disponibilità finanziarie massime per singolo progetto regionale di 200 mila euro, ha richiesto un articolato iter procedurale che ha visto ogni Regione d’Italia coinvolta “dal basso” nella creazione di gruppi informali di persone, con una quota non inferiore al 25% di giovani under 36 anni che abbiano presentato un progetto sostenuto da una cordata di partner pubblico-privati.

Il gruppo informale “Me Piemont - radici piemontesi” dopo aver sostenuto una attenta valutazione del progetto da parte del Ministero degli Esteri ed aver sostenuto un colloquio approfondito inerente alla proposta progettuale presentata, è risultato vincitore per la Regione Piemonte. Il gruppo ha potuto contare anche dell’appoggio massiccio di molte realtà pubbliche e private del VCO: Comune di Omegna, Comune di Baceno, Comune di San Maurizio d’Opaglio, Comune di Casale Corte Cerro, Comune di Gravellona Toce, Comune di Valstrona, Comune di Pieve Vergonte, Comune di Trontano, Comune di Santa Maria Maggiore, Comune di Armeno, Confartigianato Piemonte Orientale, Cooperativa Vedo Giovane, Ecomuseo del lago d’Orta e Mottarone, GAL Laghi e Monti, Fondazione Parco delle Arti e della cultura di Omegna (ETS), Gruppo Folk Mottarone, Ristorante Divin Porcello, Molino San Giorgio, Museo Regionale dell’Emigrazione Vigezzina nel mondo, VCO Formazione, We Do Fab Lab, Associazione GP Vanni, Associazione Culturale Artitalia, Associazione DragoLago, Associazione Archeologica Culturale Felice Pattaroni.

Durante l’incontro, grazie agli interventi, del coordinatore regionale Piemonte e Valle d’Aosta del progetto (PNRR Turismo delle Radici), Pietro Pagella, del responsabile di progetto “Me Piemont- radici piemontesi”, Marco Zaccarelli, del referente territoriale di progetto, Samuel Piana e dell’antropologo Luca Ciurleo si entrerà più nel dettaglio su chi sono i turisti delle radici quali legami profondi ed ancestrali esistono tra questi visitatori e la comunità. Si analizzeranno alcuni dati economici e le prime attività di avvio del progetto che dovranno saper rispondere alle esigenze nazionali e locali dell’offerta turistica in vista dell’“Anno delle Radici Italiane” che si celebrerà nel 2024.

La conferenza stampa sarà anche l’occasione per ringraziare i numerosi partner del territorio e rinvigorire la collaborazione attivata grazie al loro sostegno.