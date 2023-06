Novanta minuti decisivi per la Virtus Villa

Play off ultimo atto. Per di più decisivo per salire in Promozione.

La Virtus Villa gioca a Biella, sul sintetico di Corso 53 Fanteria. Partita chiave per gli ossolani. Reduci dal pari ‘strettissimo’ con la Biogliese (3-3) e dalla sconfitta (4-3) a Torino con il Cenisia.

La squadra di Massoni affronta il Cafasse-Balangero, che in settimana ha vinto contro la Biogliese.

La classifica del girone non è favorevole al Villa che non ha alternative. Deve vincere e sperare che il Cenisia faccia il suo dovere contro la Biogliese. La classifica: Cenisia 6 punti, Cafasse Balangero 3; Virtis Villa, Biogliese 1.