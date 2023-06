Furti sulle auto parcheggiate in strada

Raid notturno nella zona sud di Villadossola. Colpite diverse auto parcheggiate in strada tra la zona Peep e via Bianchi. I ladri hanno rubato all'interno delle vetture, in alcuni casi hanno infranto i vetri delle auto, in altri hanno aperto le portiere senza forzare le vetture. Infatti la zona è solitamente tranquilla e questo induce diversi automobilisti a non chiudere le macchine.

Dagli oggetti rubati si deduce che non siano ladri professionisti ma che si tratti probabilmente di qualche delinquente che potrebbe non arrivare da troppo lontano.