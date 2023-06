Come funzionano le campagne pubblicitarie di Google Ads?

Google Ads funziona come un’asta. Ogni volta che si digita una domanda sulla barra di ricerca su Google, l’asta inizia, ed in pochi secondi, in base a diversi fattori Google stabilisce il luogo e gli inserzionisti che pubblicano la domanda.

I consulenti stabiliscono il budget massimo per i click ma non sempre l’offerta più alta vince. Google combina il valore monetario con il valore di qualità, al fine di garantire all’imprenditore la migliore visibilità possibile per la sua pagina.

Un consulente esperto di Google AdWords ti può far risparmiare grossi budget all’interno di Google Ads, non solo in termini di costo per clic ma anche in un contesto globale di progetto.

Un buon consulente infatti fa un’analisi prima se conviene o meno fare Google Ads.

Google Ads: cos'è?

La piattaforma Google Ads è stata introdotta nel 2000 per pubblicizzare prodotti/servizi. La pagina non è cambiata negli ultimi anni, ma ha nuove funzionalità ed è in continua evoluzione.

Non è importante se l’attività è piccola o media, la pubblicità su Google Ads, se impostata correttamente, porterà notevoli vantaggi all’impresa, rendendola visibile a chiunque.

Google Ads dà la possibilità di raggiungere gli utenti a seconda dei propri obiettivi:

● Campagne sulla rete di ricerca

● Campagne sulla rete display

● Campagne Shopping

● Campagne Video

● Campagne per App

Gestione campagne AdWords (Google Ads) e Pay per Click

I fattori più importanti per gestire una campagna Google ads sono:

● Il punteggio di qualità permette di visualizzare le parole chiave rispetto agli annunci

● Parole chiave sono importanti sull’account

● Avere annunci di pertinenza e di qualità e con una buona visibilità

● La conversione per un nuovo lead o una vendita

In media il costo per un click di una campagna Google Ads si aggira tra 0,20 e 2 euro. Questa attività ha un investimento di 300 euro al mese per produrre tra i 300 ed i 600 click. I click hanno tanti fattori di variabilità: stagionalità, località e di concorrenza.

Se gli annunci non pertinenti non vengono cliccati, google non guadagna nulla. E’ importante la pertinenza prevista per il click sull’annuncio e le impressioni generate dall’utente.

Per migliorare il tasso di conversione è possibile utilizzare il retargeting/remarketing. Si installa sul proprio sito così da avere la propria tracciabilità dell’utente per l’acquisizione del contatto o della vendita.

Per riassumere nel momento dell’asta, Google confronterà il ranking dell’annuncio con quello dei concorrenti, il tutto in frazioni di secondo, al fine di determinare quanto si pagherà e dove verranno posizionati gli annunci.

La gestione della campagna/e ads è necessaria per una manutenzione continua e per un’attività costante di miglioramento e mantenimento che permetta alla pagina di raggiungere gli obiettivi pianificati precedentemente:

● target e la creazione di gruppi di persone

● modificare e creare almeno 3 annunci per gruppo

● budget ottimale per ottenere un buon ROI (Ritorno di Investimento)

● modifica e ottimizzazione delle parole chiave

● controllo del CTR, delle performance e dei costi della campagna;

● aggiunta estensioni di annuncio: ad esempio sitelink e callout;

● produzione di un report aggiornato settimanalmente con il rendimento della campagna pubblicitaria e dei Key Performance Indicator definiti con l’imprenditore.

Per la creazione di annunci si potranno scegliere tra annunci di testo normali ed annunci adattabili alla rete di ricerca. Non bisogna dimenticare di aggiungere le estensioni, informazioni aggiuntive che aiutano a scalare la SERP(Search Engine Results Page) per gli utenti.

Come ottimizzare le campagne Google Ads?

La gestione campagne Adwords genera conversioni per gli utenti potenzialmente interessati consapevolmente all’offerta di prodotti e/o servizi. Il concetto di conversione per la gestione delle campagne Adwords consiste:

● creare awareness;

● incrementare le vendite di un e-commerce;

● incrementare le visite al sito web;

● generare lead;

● influenzare la considerazione;

● promuovere un’ app

Una corretta gestione delle campagne AdWords (Google ADS), permetterà di posizionare rapidamente gli annunci con le parole chiave desiderate nelle prime posizioni su Google, ottenendo così molti visitatori qualificati, visibili attraverso le statistiche molto utili per i risultati ottenuti.

Google Ads dà la possibilità di utilizzare il Geotargeting: l’obiettivo è quello di avere un buon CTR e un alto tasso di conversione degli annunci pubblicitari. Per questo motivo gli annunci saranno mirati solo per le persone davvero interessate a ciò che offre l’annuncio. Il targeting geografico, è utile per le offerte degli annunci nelle aree geografiche particolarmente redditizie ed aumentare il tasso di conversione.

Google Ads considera anche le keyword negative, con corrispondenza inversa al gruppo di annunci. Google filtrerà le parole chiave che non sono presenti nell’annuncio. E’ un metodo utile per eliminare i costi in due modi: riducendo le parole chiave e click, non necessari e aumentando il punteggio di qualità dell’annuncio rendendolo più pertinente. Ciò significa che si può ridurre la spesa e pagare mediamente meno per i click, ottenendo risultati maggiori.

Per utilizzare la piattaforma è molto utile eseguire diversi test per valutare i diversi competitor e comprendere la combinazione più performante ed attuale per la pubblicità e gli annunci adeguati ai prodotti ed ai servizi.