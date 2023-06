'Una giornata da guardiaparco', corso di macrofotografia al Devero

'Una giornata da guardiaparco' è il nome del programma di accompagnamenti e serate per scoprire la natura dei parchi ossolani, a titolo gratuito, organizzato dalle Aree Protette.

In calendario sabato 24 e domenica 25 giugno ci sarà 'La natura da vicino', corso di macrofotografia all'Alpe Devero con gli esperti guardiaparco, Dario Gisotti, naturalista e micologo professionista e Carlo Carossio, guardiaparco dal recente passato di esperto fotografo professionista.

Il corso è aperto a tutti ma gli organizzatori raccomandano per l’iscrizione di avere buone capacità di movimentazione in ambiente montano in sentieri fino al livello E, forma fisica adatta a percorrere 500 metri di dislivello in meno di 2 ore e mezza. Adatto anche ai ragazzi minori di 18 anni, accompagnati. In caso di maltempo, l'escursione verrà annullata. La visita è riservata ad un massimo di 12 persone.

Tutti i dettagli e il modulo per iscriversi sono disponibili sul sito delle Arre Protette www.areeprotetteossola.it