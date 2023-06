Salta la decima edizione della Rampigada a San Domenico

I lavori incessanti per la nuova telecabina che parte dall’abitato di San Domenico ed arriva all'Alpe Ciamporino sono diventati un ostacolo insormontabile per la Rampigada.



“Ci abbiamo sperato fino all’ultimo - spiega Ivan Svilpo, presidente di San Domenico Sport - purtroppo la decisione per il nostro Team di annullare l’evento e rimandare i festeggiamenti della 10° edizione al 2024 è stata inevitabile”.



“I problemi logistici legati al cantiere e la inevitabile decisione di tenere le strutture alberghiere chiuse da parte di San Domenico Ski, che stanno portando avanti un progetto davvero molto importante per lo sviluppo di tutta la Val Divedro, non ci consentono di svolgere l’evento con i canoni organizzativi che ci eravamo prefissati per la 10° edizione”.



“L’appuntamento dunque è rimandato 2024, con la consapevolezza di avere poi a disposizione un impianto a fune di ultima generazione che sarà un valore aggiunto per tutti. Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor che anche in questa occasione hanno dimostrato di essere parte integrante nell’organizzazione della Rampigada: senza di loro, infatti, sarebbe stato impossibile arrivare ad un evento di questa portata” conclude Svilpo.