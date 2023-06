Si corre sotto il Fornalino per ricordare Mario Bonacci

Torna il memorial Mario Bonacci, gara che si corre in montagna sulla distanza di 8 chilometri con un dislivello di 1000 metri. Una competizione dedicata a un villadossolese che ancor oggi molti ricordano con affetto.

Il secondo memorial Bonacci si snoda alle spalle degli impianti sciistici di Cheggio, sopra Antrona. I concorrenti saliranno verso il Fornalino, lungo un tracciato che però devierà verso Cavallo di Rho e Cama per poi rientrare ancora verso il passo del Fornalino che non sarà raggiunto poiché poco prima si tornerà in discesa per l’arrivo a Cheggio.

La gara è in programma domenica 11 giugno: si parte alle ore 9.

Le iscrizioni si ricevono entro le 8,30. A seguire pasta party, musica e festa con il gruppo alpini della valle Antrona