Valli Ossolane, mancano solo poche ore alla partenza della 59ma edizione

Manca ormai pochissimo alla partenza della cinquantanovesima edizione del Rally Valli Ossolane, gara di grande richiamo nel Piemonte orientale e non solo.

Quest'anno sono ben 151 i motori a scaldarsi sabato 10 giugno con lo shakedown e la successiva cerimonia di partenza prevista a Malesco per le 15.31, l’arrivo è programmato domenica 11 alle 18.01 sempre a Malesco. Il parco assistenza sarà invece a Santa Maria Maggiore.

La competizione, valevole per la Coppa Rally di Zona1, si snoderà su un percorso di 381,48 chilometri spalmati su sette prove speciali distribuite su due giorni di gara. Dopo la partenza le vetture percorreranno i primi 9,7 chilometri di prova sul tratto DomoBianca365, celebre salita del Lusentino che conduce agli impianti di risalita dove sarà presente anche un maxi schermo per poter assistere alla finale di Champions League. Sabato spazio alle altre sei speciali (tre tratti ripetuti due volte ciascuna) con Crodo-Sapa Costruzioni (9,5 km), Cannobina (15 km) e Montecrestese (4,8). Un percorso diverso rispetto alle ultime edizioni: la Cannobina si presenta più lunga (aggiunto un tratto all’inizio ed uno alla fine) e rientra la Montecrestese che non avrà la sua celebre inversione ma è proposta come la speciale del Rally 2Laghi 2021.

Grande soddisfazione in casa New Turbomark per un'adesione così numerosa al Valli Ossolane 2023. In gara 29 Rally2, una Wrc e tanti equipaggi di alto livello. “La classe regina (Rally2 -o R5) conta ben 29 adesioni. Tra queste il sette volte campione Davide Caffoni che nell’edizione in cui Uzzeni farà da apripista, proverà a raggiungerlo in cima alla graduatoria di successi. La lista di Rally2 -proseguono gli organizzatori- è lunga ma è bene sottolineare anche chi disporrà di vetture diverse: dalla splendida Fiat 124 Abarth Rgt di Gobin alle N4 di casa Subaru o Mitsubishi di Gaudina e Serini fino alla Toyota trofeo di Giovannella”.

“Siamo davvero contenti perché la passione ed il seguito che hanno i rally nell’Ossola davvero non hanno eguali in altre parti d’Italia. Ogni anno è una piacevole sorpresa. Sappiamo che le strade sono belle e noi abbiamo l’imbarazzo della scelta ma è pur vero che quello che si respira qui, attorno al rally, è davvero unico” concludono gli organizzatori.