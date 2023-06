Si avvicina la stagione delle Sagre: tutti gli appuntamenti del 2023

L’Ossola è una terra ricca di tradizioni, fatte di storia, usanze antiche e soprattutto persone. Persone che, oggi, si impegnano a portarle avanti e salvaguardarle in ogni modo possibile, dando vita ogni anno a eventi e iniziative molto amate dalla popolazione. Tra questi ci sono, senza dubbio, le sagre, che ogni estate animano moltissimi comuni della nostra provincia, raccogliendo migliaia di persone per un momento di convivialità e spensieratezza.

Una tradizione, quella delle sagre, che è ben radicata nel nostro territorio, e che proprio per questo ha fatto sentire fortemente la propria mancanza negli anni che ci siamo appena lasciati alle spalle. La pandemia di Covid-19 ha infatti impedito per diverso tempo di organizzare le amatissime feste in tutta l’Ossola, limitando considerevolmente le possibilità di aggregazione e le occasioni di ritrovarsi per festeggiare. Ma ora, dopo l’annuncio dell’OMS riguardo la fine dello stato di emergenza, la situazione può ritornare quella di un tempo e finalmente le sagre ossolane possono tornare in scena nella loro versione completa.

Come ogni anno, anche per il 2023 la stagione delle feste in Ossola prende il via nel mese di giugno, e continua ininterrottamente per tutta l’estate e l’autunno, fino a novembre.

Tra le più attese ci sono, come di consueto, la Sagra della Patata di Montecrestese e la Festa dell’Uva di Masera, che ogni anno accolgono migliaia di persone con concerti, spettacoli, dj set, eventi e soprattutto buon cibo. È proprio la cucina, infatti, ciò che attrae la maggior parte dei visitatori, curiosi di provare le numerose specialità del territorio che ogni sagra è in grado di valorizzare al meglio.

Si inizia già nel mese di giugno, con due diverse manifestazioni: la Sagra della Ciliegia di Anzola d’Ossola e la Sagra della Segale a Montescheno. Dovremo poi attendere fino ad agosto per l’appuntamento più atteso dell’anno, la Sagra della Patata di Montecrestese, al via come di consueto intorno alla fine del mese. Nello stesso periodo spazio anche alla Sagra del Mirtillo di Bognanco e alla Sagra della Lumaca di Crevoladossola.

Si passa poi al mese di settembre, con altre due feste amatissime in Ossola: La Festa dell’Uva di Masera e la Sagra del Fungo di Trontano. Ottobre sarà poi ricco di appuntamenti: innanzitutto la Sagra della Polenta a Cuzzego di Beura e la Walser Häpfla Fest in Val Formazza. Successivamente la Sagra della Castagna di Seppiana (ora Borgomezzavalle) e la festa A Scarium di Varzo. Infine, ma non per importanza, la festa BiancoLatte di Crodo e la Sagra MeleMiele di Baceno, in programma tra ottobre e novembre.