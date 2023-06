Allerta gialla per temporali, fino a domani su tutto il Piemonte settentrionale

Dal pomeriggio odierno sono attesi rovesci e temporali sparsi sui rilievi alpini e nelle vallate adiacenti in possibile estensione alle pianure con valori deboli o moderati, in intensificazione fino alle prime ore di domani sul settore occidentale e sudoccidentale e sulle zone a nord del Po, con picchi localmente forti o molto forti, grandine e raffiche di vento. Il Piemonte sudorientale sarà invece interessato da fenomeni a carattere più isolato. Lunedì nel coso della mattinata si assisterà ad una progressiva attenuazione, con instabilità meno accentuata e circoscritta principalmente alle vallate alpine.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali su tutto il settore settentrionale e occidentale e sulle pianure sia per oggi che per domani.