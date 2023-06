È stata inaugurata il 2 giugno a Basaliscia sulle alture di Villadossola una nuova cappella dedicata alla Madonna di Re affinché protegga in particolare gli anziani dalla demenza senile. Il dipinto è opera di Ugo Pavesi.

Fede, presa d'atto che con l'allungarsi della vita e l'aumento delle persone anziane aumentano anche i problemi legati alla memoria e recupero delle tradizioni di un tempo , quando le realizzazioni di cappelle votive lungo i sentieri erano molto frequenti, sono alla base dell'iniziativa.

Numerose persone erano presenti all’inaugurazione. “Un tempo le edicole votive venivano costruite per sconfiggere la peste o quale riconoscenza per una grazia ricevuta. Oggi nessuno le realizza più – dice Pier Franco Midali, uno dei promotori dell'iniziativa - anzi si stenta a trovare le risorse per restaurare quelle esistenti. L’idea di questa realizzazione lungo la strada consortile che raggiunge le alture di Villadossola, là dove s’incrociano i sentieri che portano a Sogno, Munzel, Casa dei Conti e Varchignoli è di un gruppo di amici. La popolazione ossolana anziana è in aumento. Con la senilità la facoltà di ricordare sembra abbandonarci e questo diventa un problema serio per un sempre maggior numero di persone. Ecco dunque l’idea di dedicare il manufatto alla Madonna di Re affinché protegga dai disturbi legati alla demenza senile. La richiesta è proprio arrivata dagli anziani che abitano nella frazione”. Benefattrice dell’opera è Giuliana Murgia, con il fratello Piero. Murgia è originaria di Casa dei Conti e non ha mai perso l'attaccamento per il territorio che sente familiare.

Ugo Barale ha coordinato i lavori e fornito le attrezzature idonee alla realizzazione. I fratelli Bruno e Ugo Pavesi, Angelo Pellegrini e Pier Franco Midali sono stati collaboratori. “Encomiabile -dice Midali - il sostegno fornito da tre persone, apparentemente distanti tra loro, che con slancio hanno supportato l’opera di costruzione. Ringraziamo, la famiglia di Bruno Di Dio per la concessione del terreno di costruzione, Valter Roveda per la fornitura del materiale lapideo dell’altare e della nicchia della cappella e il geometra Alessandro Bonacci per la trave di sostegno della volta e le 'piode' di copertura del tetto”.

All'inaugurazione è intervenuto per la benedizione don Massimo Bottarel parroco di Villadossola. Il sindaco Bruno Toscani ha espresso apprezzamento per l’opera eseguita e ha promesso la posa di un tavolo e delle panche affinché frazionisti e pellegrini ed escursionisti possano trovare più confortevole la sosta.





Mary Borri