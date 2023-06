Caucino: "Al via i tavoli per il Family Audit, dal pubblico esempio per le aziende private"

Si sono svolte le prime due riunioni dei gruppi di lavoro relativi al Family Audit, la certificazione voluta dall’assessore regionale alla Famiglia e al Personale, Chiara Caucino , che fa parte di tutte le azioni, alcune già messe in pratica, per rendere il Piemonte una regione «a misura di famiglia».

Si tratta, in sostanza, di condividere le buone pratiche sulle politiche famigliari, adottate dal «modello Trento», un progetto divenuto nazionale che ha reso la Provincia Autonoma all’avanguardia in tema di welfare e famiglia.

Ora, per la Regione Piemonte, si tratta di lavorare per ottenere la certificazione, che non è un mero atto formale, bensì sostanziale e che richiede un percorso molto rigoroso. A tal proposito sono già stati individuati i referenti del progetto ed è stata presentata, già tempo fa, la domanda finale.