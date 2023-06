Davide Caffoni e Mauro Grossi vincono per l'ottava volta il Valli

E sono 8. Davide Caffoni e Mauro Grossi hanno conquistato il Valli. Una domenica super per l'equipaggio partito con il numero 1. Dopo essere arrivati secondi dietro a Bondioni D'Ambrosio nella prima speciale di Domobianca365, il forte pilota ossolano non ha alzato il piede dall'acceleratore nemmeno per un attimo nelle 6 speciali di oggi. La mattina ha conquistato la Crodo, la Montecrestese e la Cannobina.

Nel pomeriggio Caffoni si è ripetuto sulla seconda speciale a Crodo. A Montecrestese Bondioni ha rialzato la testa battendo Caffoni per un soffio. Sull'ultima speciale in Cannobina, Caffoni e Grossi sulla loro Skoda Fabia Evo hanno migliorato il tempo di questa mattina di 2 secondi, ma un super Bondioni ha conquistato la speciale davanti a Fabrizio Margaroli e a Caffoni. La generale ha visto trionfare Caffoni e Grossi che hanno raggiunto il mitico Franco Uzzeni, trionfatore al Valli per 8 volte.

Ilario Bondioni e Sofia D'Amrosio hanno ottenuto il secondo gradino del podio a 9 secondi e 4 da Caffini, Teri Fabrizio Margaroli e Leone Natoli a 15.8, quarto Igor Iani con Nicola Puliani, seguiti da Sergio Bruni navigato da Diego Esposito.