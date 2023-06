Valli Ossolane, al via da Crodo la seconda giornata di gara

Rombano i motori sulle strade ossolane in questo secondo giorno di Rally.

La competizione, valevole per la Coppa Rally di Zona1, oggi vedrà gli equipaggi darsi battaglia in sei speciali (tre tratti ripetuti due volte ciascuna) con, alle 9.40 il via alla Crodo-Sapa Costruzioni (9,5 km), Cannobina (15 km) e Montecrestese (4,8). Un percorso diverso rispetto alle ultime edizioni: la Cannobina si presenta più lunga (aggiunto un tratto all’inizio ed uno alla fine) e rientra la Montecrestese che non avrà la sua celebre inversione ma è proposta come la speciale del Rally 2Laghi 2021.

In testa dopo la prima speciale di sabato, la Domobianca365, Ilario Bondioni, il pilota 45enne bresciano navigato dalla domese Sofia D'Ambrosio. Alle sue spalle i campioni di casa, Caffoni Grossi, seguiti da Fabrizio Margaroli e Leone Natoli. Quarto l'equipaggio composto da Igor Iani e Nicola Puliani, seguiti da Bruni Esposito.