Svaniscono a Biella le speranze della Virtus Villa

Speranze finite per la Virtus Villa. Il sogno Promozione svanisce a Biella, dove lo 0 a 0 contro il Cafasse Balangero segna la fine di ogni ambizione virtussina. La classifica del girone play off è negativa per la squadra ossolana, che finisce ultima.

I biancocelesti quindi restano con soli 2 punti in classifica e rimandano all’anno prossimo le speranze per ritentare il salto di categoria.

Purtroppo il 3 a 3 iniziale con la Bogliese, in una partita che doveva finire diversamente, ha segnato il cammino del Villa, che in tre partite ha raccolto solo due pareggi. Salgono direttamente in Promozione Cenisia (6 punti) e Cafasse Balangero (4), mentre il Valdilana Bogliese (4) giocherà un ulteriore spareggio.

Non va cancellato però il cammino di quest’annata ancora una volta ai vertici del campionato di Prima. Il rammarico degli spareggi infatti non deve far dimenticare cosa han fatto squadra e società. Che si spera l’anno prossimo possano conquistare almeno il ‘’Felino e Franco Poscio’’, terreno dal quale sono distanti ormai da troppi anni.