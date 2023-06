Controllate 651 persone e 185 veicoli nello scorso fine settimana

Nello scorso weekend, in occasione della chiusura dell'anno scolastico, il Questore del Verbano Cusio Ossola ha intensificato i controlli con interessamento di tutte le aree attualmente più sensibili, particolarmente in relazione ai fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Obbiettivi primari sono stati anche l'identificazione di soggetti di interesse operativo e la prevenzione e repressione dei reati in materia di circolazione stradale con particolare riferimento alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Tale servizio ha interessato in particolare, alcune aree urbane di Verbania e di Domodossola sia nei Centri storici che in determinate zone delle Città.

Durante tale servizio sono stati predisposti alcuni posti di controllo lungo le principali arterie stradali in ingresso ed in uscita dal territorio comunale, ovvero ben 17 posti di controllo, nonché eseguiti mirati controlli all'interno di ben 5 esercizi pubblici, soprattutto nelle ore serali e notturne, per quanto concerne la verifica delle varie problematiche nell'ambito del disturbo della quiete pubblica e del rumore derivante dalla diffusione di musica ad alto volume. Nel corso del servizio sono state controllate 651 persone, 185 veicoli ed elevate 3 sanzioni amministrative di cui 2 per uso personale di sostanza stupefacente.

Nel dettaglio, gli agenti della locale Sezione Volanti hanno segnalato all'Autorità competente per uso personale di sostanza stupefacente 2 soggetti, di cui un cittadino italiano, di anni 39 e un cittadino di origini svizzere di anni 53, sequestrando amministrativamente 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina.