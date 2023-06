Quattro denunce per guida in stato d'ebbrezza nel fine settimana

Controlli su tutto il territorio dei carabinieri nel fine settimana. I militari hanno fermato a Villadossola un 27enne, a bordo dell’auto del padre, con un tasso alcolico di 1,38 g/l. Per lui è scattato il ritiro della patente, come per un uomo di 38 anni sorpreso alla guida della propria auto a Craveggia con un tasso di alcol nel sangue doppio rispetto al limite consentito. Altre due giovani ragazze dell’Ossola, sono state fermate ad Ornavasso e sottoposte ad etilometro. Una aveva un tasso alcolico di 1,28 g/l, mentre la seconda ha raggiunto 1,17.