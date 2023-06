Chi allenerà il Napoli la prossima stagione?

Il campionato di serie A, la massima competizione calcistica italiana, si è appena concluso, proclamando come campione il Napoli. La squadra partenopea si è laureata campione dopo aver dominato la stagione in lungo e in largo, senza dare alle dirette concorrenti alcun diritto di replica, e senza che queste ultime fossero mai in grado di minacciare la sua leadership in nessun momento della stagione.

Con uno score finale impressionante, riassunto di una marcia inarrestabile, il Napoli ha concluso la stagione con 28 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte nelle 38 gare disputate, per un totale di 90 punti ottenuti, con il miglior attacco (77 gol messi a segno) e la miglior difesa (28 gol subiti), un vero dominio sia nel proprio stadio che in trasferta. Queste prestazioni sono valse alla squadra partenopea il titolo di Campione D’Italia con largo anticipo, grazie al distacco dalla seconda classificata, ovvero la Lazio.

Però non tutto è finito in modo positivo per la squadra. Infatti, uno dei principali artefici di questo obiettivo raggiunto dal Napoli, ovvero il suo allenatore Luciano Spalletti, ha comunicato ancor prima della grandissima festa scudetto, che il prossimo anno non siederà più sulla panchina napoletana. La notizia ha lasciato ai tifosi una certa amarezza, sebbene il sospetto era sempre più tangibile soprattutto nelle ultime partite della stagione.

Su questo proposito si è espresso il Presidente della società calcistica, Aurelio De Laurentiis, il quale ha confermato che nel mese di giugno lavoreranno assiduamente per trovare un degno successore dell’ormai ex tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Benché ancora non sia sorto un nome, anche se ci sono papabili candidati che diremo tra breve, il massimo dirigente ha pronunciato delle parole che saranno la chiave per trovare il nuovo allenatore: “Napoli si può soltanto amare, e nel nuovo allenatore dovrò trovare questo sentimento”. La calda estate è alle porte, e con essa le caldissime giornate del calciomercato.

I principali pronostici dei casinò online

Uno dei migliori metodi per ingannare l’attesa dell’arrivo della nuova stagione calcistica e sportiva in generale, è sicuramente quello dei vari giochi online. Al giorno d’oggi esistono davvero tantissimi casinò mobile per gli appassionati di sport , con i quali oltre che a divertirsi giocando e scommettendo, si possono anche ricavare utili informazioni anche se ovviamente non confermate. Infatti nei principali siti di scommesse sportive, una di quelle che sta ricevendo più attenzioni, è proprio quella che riguarda la successione sulla panchina della squadra calcistica del Napoli.

I nomi proposti sono davvero molti, e alcuni davvero eclatanti. In particolare ci sono alcune personalità che paiono essere più gettonate, almeno stando a quanto riportato dalle quote. I nomi in questione sono:

Vincenzo Italiano, attuale allenatore della ACF Fiorentina, meritevole di aver portato la sua squadra in finale della Conference League 2023 contro il West Ham, e all’ottavo posto della massima serie Italiana;

Sergio Conceicao: ex calciatore e attuale allenatore del FC PORTO, che quest’anno si è posizionato secondo, a soli 2 punti di distanza del Benfica;

Thiago Motta: anche quest’ultimo ex calciatore e attuale allenatore del Bologna FC, reduce dall'ottimo campionato degli emiliani, classificati al nono posto del campionato italiano, subito dietro alla Fiorentina.

I nomi comparsi tra le quote delle scommesse non si sono fermati ai tre allenatori sopra menzionati, ma tra i papabili candidati sono stati inseriti Gian Piero Gasperini, Luis Enrique, Rafael Benitez, Antonio Conte, Zinedine Zidane, Marcelo Gallardo e Roberto De Zerbi.

Sono comparsi anche altri nomi, probabilmente aggiunti per il brivido delle scommesse più impegnative, e fra questi ovviamente anche se inverosimilmente, compare anche quello di Luciano Spalletti. Sicuramente riavere nuovamente il tecnico toscano sulla panchina del Napoli, renderebbe felici tutti i tifosi e non solo, ma la realtà lo vede come un avvenimento altamente improbabile.

Il cuore del Napoli

Napoli è un palcoscenico particolare e impegnativo; trovare un allenatore adatto non sarà facile. Oltre alla squadra, il nuovo tecnico dovrà “fare i conti” con i tifosi, che sono tra i più calorosi che si possano avere. Basti pensare che, nonostante i 33 anni di astinenza dall’ultimo scudetto, non hanno mai fatto mancare il loro supporto alla squadra.

Sono veramente tanti i calciatori che, una volta vissuta l’atmosfera napoletana, si innamorano della squadra, dei tifosi e della città stessa, che non dimentichiamolo, ha un patrimonio storico e culturale non indifferente, oltre che essere una delle mete turistiche più ambite, grazie alle sue suggestive ambientazioni, spiagge affascinanti, al suo cibo tradizionale e al calore dato dai napoletani.

Ipotesi ma non conferme

Come abbiamo visto in questo articolo, i possibili pretendenti alla panchina del Napoli sono molti, ma il presidente De Laurentiis cerca un requisito fondamentale per la sua scelta: il nuovo tecnico dovrà amare Napoli in tutto tondo. I siti di scommesse danno tra i principali sostituti di Spalletti uno tra Italiano, Conceicao e Thiago Motta, staremo a vedere.