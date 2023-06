Anzino, al via le celebrazioni per Sant' Antonio

Anzino celebra le tradizionali feste patronali di Sant' Antonio di Padova. Il santuario del paese anzaschino si prepara ad accogliere la folla di pellegrini che ogni anni giungono da tutto l'Alto Piemonte per celebrare il santo francescano.

Il santuario di Anzino

Il santuario di Anzino costituisce il più importante centro di devozione a S. Antonio in diocesi di Novara fin dal 1669, quando in paese giunse la pala d’altare che raffigura i miracoli del santo portoghese con al centro la visione del Gesù Bambino. La tela era stata dipinta a Roma e donata da benefattori del paese ivi emigrati e impegnati nel commercio del vino (una storia di emigrazione che si protrasse fino al XX sec.). La tradizione popolare narra che durante il trasporto della tela da Roma ad Anzino, nelle situazioni di pericolo o al passaggio delle dogane, il quadro, si rivelasse completamente bianco per poi tornare dipinto una volta passati i momenti più difficili. Il quadro giunse così ad Anzino nel gennaio del 1669 e nei prati innevati del paese fiorirono i gigli. Il paese per questo festeggia il santo anche a gennaio ogni anno. Grazie al quadro e alle grazie che avvennero da subito ad Anzino il paese divenne meta di pellegrinaggi da tutta l’Ossola, dalla Valsesia, dal Cusio, Verbano e dalla diocesi di Novara, collocandosi così alla pari degli altri importanti santuari diocesani e divenendo celebre in tutto l’Alto Piemonte.

I momenti centrali delle feste di Anzino

I momenti più importanti dei giorni di festa al santuario sono : Le Sante messe del 13 giugno, la prima delle quali celebrata alle ore 6.00 del mattino. La messa solenne del 13 giugno con la processione lungo la via crucis di Anzino, durante la quale molti fedeli venuti a piedi riprendono la via dei monti tornando a casa. La processione dei tredici giri attorno al santuario il 13 giungo, un rito celebrato solo ad Anzino che fino al ‘900 era una forma di devozione spontanea dei devoti che pregavano il santo girando attorno al santuario. Divenuta poi un momento istituzionale della festa, è sempre partecipata da numerosi devoti.

La giornata del 18 giugno con la processione alle cappelle durante il vespro del pomeriggio. La cerimonia di conferimento del titolo di Anzinese Benemerito, con cui il paese premia le persone che hanno meriti di particolare rilievo nei confronti della comunità. Si terrà la sera del 12 giugno dopo i vespri in santuario.

A questi momenti si aggiunge nel 2023 la presentazione del volume “Il genio degli ossolani nel mondo” di E. Rizzi la sera del 17 giugno.

Celebranti

Quest’anno a presiedere le celebrazioni del 13 giugno sarà il vescovo di Sion (CH) Jean Marie Lovey.

Jean-Marie Lovey è nato il 2 agosto 1950 a Orsières (Chez-les-Reuses), canton Vallese. Ottavo di undici fratelli e sorelle, frequenta il collegio di Champittet presso Losanna e dopo aver ottenuto la maturità federale entra nel noviziato dei canonici del Gran San Bernardo. Dal 1971 frequenta gli studi di teologia all’Università di Friburgo (Svizzera). Dopo l’ordinazione presbiterale nel 1977, il giovane canonico diventa cappellano del collegio di Champittet e poi di quello di Sion. Nel 1989 è maestro dei novizi e rettore del seminario della sua congregazione, nel 2001 priore dell’ospizio del Gran San Bernardo. Dal 2009 alla sua nomina a vescovo di Sion nel 2014 dirige la Congregazione del Gran San Bernardo.

Il 13 giugno verranno festeggiati i tre anniversari di ordinazione sacerdotale di Don Gabriele Romagnoli, Don Aldo Re e Don Giuseppe Vanzan, che celebreranno ad Anzino i loro 50 anni di messa.

La giornata di domenica 18 giugno vedrà invece la presenza di Don Goffredo Sciubba, parroco di S. Maria degli Angeli a Sanremo.

Festa dei SS. Antonio e Bernardo - La nuova reliquia di San Bernardo d’Aosta

Alla conclusione del lungo millenario della nascita di San Bernardo d’Aosta, primo patrono di Anzino, la festa in cui egli è celebrato assieme a S. Antonio assume un significato particolare. La parrocchia di Anzino riceverà dalla diocesi di Novara una nuova reliquia del santo patrono delle Alpi, che verra accolta solennemente in paese alle ore 10.00 del 18 giugno. L’arrivo di una reliquia del santo e la sua collocazione presso il santuario è un modo in cui Anzino celebrerà nuovamente le proprie origini e la singolare unione dei culti di due santi come Antonio e Bernardo: camminatori, predicatori e testimoni di carità.

Cammini di S. Antonio

Continua il progetto per la valorizzazione dei Cammini di S. Antonio dalla Valsesia, da tutta l’Ossola, da Cusio e Verbano. Numerosissime le adesioni dei pellegrini che percorrendo i passi e le vie tra i monti si recheranno ad Anzino. I primi tratti del sentiero sono stato segnati. Si terrà un pellegrinaggio “inaugurale” nel mese di luglio 2023 di cui il santuario darà notizia in seguito.

Ristoro e pernottamenti

In paese sarà possibile pernottare presso la struttura dell’ex asilo G. e C. Titoli, gestita dall’associazione Istituto Pubblico di Anzino (3480368661 - 3492594829). Presso la medesima struttura e il circolo ACLI saranno attivi i punti di ristoro per le feste.

Celebrazione di Sante Messe

Sarà possibile richiedere la celebrazione di Sante Messe rivolgendosi al personale impiegato presso il rinnovato chiosco dei ricordi del santuario.

Benedizioni

Come ogni anno sarà possibile richiedere benedizioni per sé, i propri cari e per gli oggetti di devozione presso la cappella del santo durante le feste.

Pane e gigli di S. Antonio

Nel 2023 si rinnova la tradizione del pane di S. Antonio, che sarà benedetto alla prima messa delle ore 6.00 e sarà poi disponibile per i pellegrini nella giornata del 13 giugno. Assieme ad esso i gigli benedetti ai primi vespri di domenica 12 giugno e disponibili per essere offerti al santo o per essere portati a casa in segno di benedizione.

Rinnovamento del chiosco dei ricordi

Per i pellegrini sarà possibile acquistare i ricordi del santuario e articoli religiosi presso il chiosco antistante il santuario. L’incasso andrà a sostegno delle opere del santuario di Anzino e della parrocchia.

Il nuovo slancio alle celebrazioni in onore del santo vede già una risposta molto positiva da parte dei devoti, che durante la novena stanno tornando a popolare il santuario, e che il paese intende accogliere tutto l’anno con servizi sempre più dedicati alla fruibilità del santuario e dei percorsi che conducono ad esso.

Di seguito il programma delle celebrazioni.

Festa di S. Antonio 12 giugno Ore 20.30 Primi Vespri e benedizione dei gigli

A seguire cerimonia di conferimento dell'Anzinese Benemerito

13 giugno

Ore 6.00 - 7.00 - 8.00 S. Messe Benedizione del pane alla prima messa

Ore 10.00 Processione del tredici giri attorno la chiesa

Ore 10.30 S. Messa solenne e processione con la statua del santo lungo la Via Crucis

Ore 15.30 Vespro solenne Presiede le celebrazioni Sua Ecc.za Mons. Jean-Marie Lovey, Vescovo di Sion (CH)

Ricorderemo il 50° anniversario di messa Don Gabriele Romagnoli, Don Giuseppe Vanzan e Don Aldo Re

Festa dei Santi Antonio e Bernardo

17 giugno

Ore 21.00 Presentazione del volume "Il genio degli ossolani nel mondo”, con l'autore Enrico Rizzi

18 giugno

Ore 10.00 Solenne arrivo della Nuova reliquia di San Bernardo nel suo millenario. Partecipano guide alpine, alpini e gruppo in costume tradizionale.

Ore 11.00 Santa Messa Solenne e processione del Corpus Domini Ore 15.30 Vespro Solenne e processione con la statua del santo lungo la Via Crucis Presiede Don Goffredo Sciubba, Parroco di Santa Maria degli angeli in Sanremo (IM) Messa cantata dal Coro Polifonico di Varzo Con la partecipazione nel pomeriggio del Premiato Corpo Musicale di Bannio

Per info info@santuarioanzino.it www.santuarioanzino.it

(Foto Susy Mezzanotte)