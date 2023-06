Tutto esaurito a La Fabbrica per lo spettacolo della primaria di Pieve e del Corpo musicale di Fomarco

Tutto esaurito domenica 28 maggio a La Fabbrica per lo spettacolo messo in scena dagli alunni della scuola primaria di Pieve Vergonte insieme al Corpo musicale di Fomarco.

La rappresentazione, tratta dal libro di Luis Sepulve, 'Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare', è il risultato del progetto 'Stagioni in musica' che ha visto nel corso dell'anno scolastico i bambini impegnati nella preparazione dello spettacolo attraverso balletti, canti, recitazioni, costumi e scenografie. Lo spettacolo rientra tra gli eventi celebrativi del settantesimo anniversario dalla nascita del Corpo Musicale di Fomarco, che ha accompagnato i piccoli attori con delle musiche dal vivo.

“Questo 'musical' di un paio d’ore ha visto i ragazzi, magistralmente coordinati dalle loro insegnanti, mettere in scena insieme al nostro Corpo Musicale uno spensierato lavoro teatrale acclamato dal pubblico presente. L’accuratezza organizzativa dell’evento unita alla bravura dei vari protagonisti è stata infatti molto apprezzata dagli spettatori che hanno potuto godersi una serie di balletti, canti e scenografie accompagnati da brani musicali. A noi non resta che ringraziare i ragazzi delle scuole e le loro famiglie, le insegnanti, la dirigente scolastica e le amministrazioni comunali di Pieve Vergonte e Villadossola che ci hanno consentito di concludere nel migliore dei modi il progetto di collaborazione, nato circa un anno fa, con la scuola pievese. È stato un avvenimento toccante che porteremo per sempre nei nostri cuori”. Il commento della presidente del Corpo Musicale di Fomarco Sonia Piatti.