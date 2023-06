Gli Esordienti del Pedale Ossolano erano impegnati domenica sulle strade del Biellese nel settimo trofeo Ilario Ormezzano Sai, corso a Gaglianico. Tra gli esordienti 1° anno (43 partenti, gara svoltasi alla media 34,5 km/h) quinto posto per Lorenzo Soldarini e undicesimo Sergio Globo. Tra gli Esordienti 2° anno (33 al via, media 34,47 km/h) settimo posto per Edoardo Ietta, 10° Davide Fighetti e 14° Lucas Mirko Maffeis.