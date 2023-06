Team Cosentino: "Stagione di combattimento fantastica". VIDEO

"Per me finisce una stagione di combattimento fantastica". Termina ancora in maniera eccellente per il coach Luca Cosentino nei combattimenti del campionato nazionale che si sono svolti a Milano.

Elia Cosentino recupera in extremis dall 'infortunio e vince anche nella gabbia contro l'egiziano Amir, Fabio Napolitano vince il suo terzo ko nella kick boxing contro il forte Dati, Adolfo Guerrera e Christian Donatelli vincono nel pugilato nei 60 e 85 kg, Damiano Saba pareggia contro il forte albanese di kick boxing, vince anche nonostante il sanguinamento al naso Michael Mundula contro un forte marocchino nella kick boxing, il giovane Thomas Iannuzzi si riconferma vincendo il suo secondo match di kick, perde combattendo con la febbre Fausto Simmaco negli 85 chilogrammi e gran debutto per le ragazzine Marta Varese (pareggio), Alice Di Lonardo(sconfitta ma con onore), Vanessa Pozzetta(sconfitta con dubbio), Adelaide Grossi (vittoriosa in tutte le tre riprese).