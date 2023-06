Svizzera, FFS puntano ad aumentare del 60% il trasporto di merci

Le Ferrovie Federali Svizzere potenziano il trasporto merci su rotaia. La politica delle FFS segue concretamente il concetto «Suisse Cargo Logistics», presentato nell’autunno 2022. All’insegna di «Più ferrovia per più merci», nell’ambito di questa attività fondamentale per l’azienda le FFS mirano ad aumentare del 60% entro il 2050 il trasporto di merci in Svizzera. Il progetto Suisse Cargo Logistics prevede l’ampliamento della rete di trasbordo a cinque terminal per il trasporto combinato tra Ginevra e San Gallo. In questi giorni è stato nominato nuovo membro della Direzione del Gruppo per il traffico merci, Alexander Muhm, attuale responsabile di FFS Immobili.

Intanto in questi mesi in Svizzera si sta parlando della prosecuzione dell’esercizio dell’ «autostrada Viaggiante» (RoLa). Ora ecco la notizia: il Consiglio degli Stati ha deciso di mantenere la RoLa fino alla fine del 2028. In un primo tempo era prevista la prosecuzione fino al 2026 per motivi economici: proposta che è stata respinta anche dal Consiglio degli Stati.

‘’Come già il Consiglio nazionale – si legge sul sito dell’associazione ''Iniziativa delle Alpi - anche il Consiglio degli Stati è favorevole al mantenimento della RoLa fino alla fine del 2028. In questo modo si assicura il suo futuro e le aziende di trasporto e le ferrovie merci hanno tempo sufficiente per prepararsi alla fine del servizio dell’autostrada viaggiante. Così sarà possibile effettuare gli investimenti per la conversione al trasporto combinato e completare i terminali merci necessari. Con questa decisione, le due Camere sostengono l’attuazione dell’articolo sulla protezione delle Alpi e inviano un segnale positivo per la politica di trasferimento modale della Svizzera’’.

La proposta avanzata dal Consiglio federale di interrompere la RoLa alla fine del 2026 per risparmiare si sarebbe tradotto col trasferimento di 80.000 camion in più all’anno in transito sulle strade svizzere.

‘’Infatti – dice Iniziativa delle Alpi impegnata a limitare al massimo i tir su strada - , poche aziende di trasporto riuscirebbero a passare a un’altra forma di trasporto combinato in un periodo di tempo così breve. Pertanto, l’Iniziativa delle Alpi è lieta che entrambe le Camere abbiano deciso di opporsi alla proposta del Consiglio federale e di attenersi alla fine prevista della RoLa nel 2028, quando questo servizio raggiungerà il suo termine tecnico di vita’’.