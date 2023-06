Ripartono le Sagre dell’Ossola: dieci quelle confermate

Si sono ritrovate le Sagre Ossolane. Superato lo stop del Covid19 e, per alcune, gli anni di difficoltà a seguire, ripartono dal numero dei primi anni della costituzione del gruppo.

“Si sono incontrate la Sagra della Ciliegia di Anzola, la Segale di Montescheno, la Patata di Montecrestese, la Festa dell’Uva di Masera, il Fungo di Trontano, la Walser Hapfla Fest di Formazza, la Polenta di Cuzzego di Beura e MeleMiele di Baceno: dimezzati ma decisi a voler continuare sotto il simbolo di unione dell’albero-forchetta con i frutti dei prodotti delle sagre; il gruppo costituitosi nel 2013 per promuovere le tipicità e unicità delle varie sagre e sostenere le persone, i prodotti, il territorio.Le difficoltà sorte a seguito del blocco forzato causa pandemia, hanno dato un duro colpo a tutte le sagre che vivono di volontariato, ma si spera che, con il tempo, il gruppo possa tornare a crescere” spiegano dal Coordinamento.

Altra novità è il cambio al vertice del Coordinamento. Lascia, dopo dieci anni di conduzione e promotore della compagine, Guido Tomà; prende il suo posto a capo del gruppo delle dieci sagre, Natalina Montagna, presente nel raggruppamento sin dalla costituzione, come organizzatrice della Sagra della Castagna di Seppiana e della Noce di Antrona. “Sono felice di poter dare il mio contributo alla continuità di questo coordinamento, perché credo nell’importanza dell’unione e nel ruolo fondamentale/rilevante delle sagre come veicolo per far conoscere il nostro territorio al di fuori della provincia” dice la nuova coordinatrice.”

È stato definito il calendario delle Sagre Ossolane 2023, ad oggi confermate.

Sagra della Ciliegia - Anzola d’Ossola: 16-17-18 Giugno

Sagra della Segale - Montescheno: 17-18 Giugno

Sagra della Patata – Montecrestese : dal 23 al 28 Agosto

Festa dell’Uva - Masera: dal 8 al 11 Settembre

Sagra del Fungo - Trontano: dal 15 al 17 Settembre

Tradizioni in Sagra – Varzo: 8 ottobre

Walser Hapfla Fest - Formazza: 30 Settembre - 1 Ottobre

Sagra della Polenta - Cuzzego: 1 Ottobre

Biancolatte – Crodo: 21-22 Ottobre

Sagra MeleMiele - Baceno: Ottobre-Novembre

Le date delle sagre ancora in sospeso, verranno comunicate appena disponibili. Invitiamo a seguire sempre il sito wwww.sagreossola.it e la pagina social ufficiale.