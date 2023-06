Le offerte di lavoro della settimana nel Vco

Di seguito le proposte di lavoro della settimana del Centro per l'Impiego. Il Cpl comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito IoLavoro Per informazioni rivolgersi al Centro Impiego di Omegna tel. 0323/1994633 o via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

Azienda che si occupa di consulenze cerca un impiegato/a per supporto a ufficio amministrativo e del personale. Richiesto diploma, buona conoscenza inglese e buon uso pc, riservatezza, affidabilità e puntualità nel portare a termine i task assegnati. Contratto da valutare in base al profilo, si valutano sia persone già qualificate con esperienza sia junior under 29 per tirocinio/apprendistato seguiti da inserimento stabile

Studio professionale di Domodossola cerca un addetto alla contabilità ordinaria. Richiesta età inferiore a 29 anni per inserimento con contratto di formazione, diploma, buon uso pc. Opportunità di tirocinio seguito da apprendistato per inserimento stabile

Ditta che si occupa di impiantistica e manutenzione prodotti a pellet cerca un idraulico anche da formare. Requisiti sono buona volontà, età inferiore a 29 per profili non qualificati, diploma o qualifica professionale, discreto uso pc

Azienda settore lapideo a Varzo cerca un operaio addetto alla lavorazione della pietra/ scalpellino. Unici requisiti sono buona prestanza fisica per lavoro faticoso e patente B

Albergo a Formazza (fraz. Riale) cerca cameriera ai piani. Preferibile esperienza analoga, pazienza e attitudine al contatto con persone fragili. Si offre possibilità di vitto e alloggio oltre a riposi da concordare

Famiglia residente a Verbania cerca una badante convivente 24h per donna anziana non autosufficiente. Orario tutti i giorni tranne la domenica con due ore libere giornalmente. Eventuale lavoro fuori orario regolarmente retribuito. La persona dovrà assistere la signora nelle abitudini quotidiane, curarne l'igiene, somministrarle alcuni medicinali, preparare i pasti e mantenere l'ordine e la pulizia della casa. Necessario un minimo di forza fisica per assistere la signora negli spostamenti e un buon carattere.

Azienda che si occupa di impianti civili/industriali, cablaggio, quadri elettrici, progettazione cerca con urgenza un perito elettronico/elettrotecnico da inserire nel proprio organico. Si richiede Diploma attinente al ruolo, meglio se con esperienza ma si valutano anche profili junior, sede Trontano.

Ristorante di Stresa cerca un aiuto cuoco/a, meglio se con formazione alberghiera ma non indispensabile, buona volotà e disponibilità immediata. Autonomi negli spostamenti, contratto stagionale.

Società di revisione e collaudo per veicoli cerca un responsabile tecnico collaudi con abilitazione professionale. Pat.B, automuniti, sede di lavoro Domodossola, previsto inserimento stabile.

Azienda di Trontano cerca 1 fabbro/saldatore per costruzione e montaggio carpenteria metallica, gradita esperienza pregressa e buona volontà. Contratto da definire in base a età ed esperienza.

Famiglia privata di Verbania cerca colf per pulizie casa privata dal lunedì a venerdì e ufficioil sabato. Impegno full time. Esperienza e referenze. Contratto stabile.

Società di selezione in ambito alberghiero cerca chef per alberghi sul Lago Maggiore, con esperienza o titolo attinente. Residenza in zona o automiuniti per raggiungimento del posto di lavoro. Tempo determinato con possibile stabilizzazione.

Azienda metalmeccanica di Ornavasso cerca disegnatori meccanici di stampi, configurazione del prodotto, distinta mate-riali, controllo qualità in sala metrologica, lavoro in affiancamento all’officina meccanica. Diploma, esperienza settore metalmeccanico, conoscenza Pacchetto Office, CAD livello avanzato, conoscenza lingua inglese, capacità di lavorare in team, responsabi-lità, organizzazione, Patente B. Inserimento stabile dopo periodo di prova.

Carrozzeria di Feriolo cerca carrozzieri di automobili per montaggio/smontaggio pezzi, mascheratura, verniciatura con esperienza o età per contratto di apprendistato.

Azienda metalmeccanica a Domodossola cerca disegnatori autocad con diploma, preferibile età per apprendistato, autonomi negli spostamenti, conoscenza inglese liv.B1, disponibilità alla formazione, Tempo determinato o apprendistato possibilità di inserimento stabile.

Azienda che opera nel ramo della sicurezza a Domodossola cerca manutentori presidi antincendio per sostituzione di personale in malattia. Si valutano profili con esperienza, ma anche junior, richiesto spostamento nel VCO.

Agenzia di formazione in campo edile cerca orientatori al lavoro per accoglienza e screening utenza, prima informazione e colloqui orientativi di primo livello. Diploma di laurea con due anni di esperienza maturata nel settore dei servizi al lavoro e/o orientamento, oppure diploma superiore con quattro anni di esperienza. Tempo indeterminato part time. Docenti corsi sicurezza salute e igiene sul lavoro con diploma o laurea in ambito tecnico e abilitazione ai sensi del D.I. 13/03/2013 con esperienza pregressa docenti di italiano per l’utenza straniera con laurea/master oppure certificazione DITALS/CEDILS/DILS-PG ed esperienza pregressa

Azienda metalmeccanica a Ornavasso cerca operai conduttori di trancia a controllo numerico per costruzione macchine speciali per la lavorazione del legno e metallo, montaggio meccanico. Preferibile formazione meccanica. Tempo determinato con possibile stabilizzazione.

Azienda a Villadossola cerca ingegneri ambientali o impiegati tecnici per pratiche relative alla gestione di rifiuti speciali. Laureo e diploma attinente, uso pc, formazione per contratto stabile.

Agenzia assicurativa a Domodossola cerca impiegati per pratiche amministrative e assicurative. Preferibile diploma, uso pc, residenza in zona, prevista formazione per contratto stabile part time.

Albergo a Ghiffa cerca addetti alle pulizie delle camere da inserire da inserire a tempo determinato.

Azienda che si occupa di opere pubbliche cerca a Verbania e limitrofi idraulici con esperienza per manutenzione di contatori idraulici e geometri di cantiere con esperienza e titolo. Inserimento a tempo indeterminato.

Azienda metalmeccanica a Trontano cerca autisti patente C per demolizione, recupero e stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi. Richiesta esperienza su gru o escavatori.Tempo indeterminato.

Ristorante con sede in località Boden (10 minuti sopra Ornavasso) cerca un aiuto cuoco ed un aiuto cameriere. Per la posizione di cuoco è richiesta esperienza minima in cucina e disponibilità a lavare i piatti in quanto piccola attività familiare. Per la posizione di cameriere è richiesta esperienza minima in ristorante. Mansioni sono quelle di servizio in sala, piccole pulizie in ristorante, servizio bar. Richiesta residenza in zona per raggiungimento sede. Modalità contrattuale da concordare in base al profilo.

Azienda di trasporto merci cerca un magazziniere che si occupi di gestione della merce in entrata e uscita, carico/scarico, preparazione delle consegne. Requisiti: Licenza media, buon uso PC, buona volontà, preferibile uso muletto, pat.B, completa autonomia negli spostamenti, disponibili da subito. In caso di candidati senza esperienza necessario avere età per apprendistato (18/29 anni).

Tipologia d'inserimento: tempo determinato full time con possibile assunzione a tempo indeterminato a fine percorso.

Impresa che svolge manutenzioni ed installazioni di impianti elettrici con sede a Crevoladossola cerca un/a segretario/a, da impiegare in mansioni di contabilità ordinaria, prima nota, fatturazione elettronica, gestione amministrativa, controllo materiali in entrata e uscita. Quando necessario dovrà essere disponibile a mansioni di cantiere come aiutante (carico/scarico merce, preparazione cantiere, manovale in aiuto agli operai qualificati). Requisiti: Diploma, buon uso pc, autonomia negli spostamenti, precisione e affidabilità. Si garantisce formazione per inserimento stabile, lavoro part-time in ufficio e part-time in cantiere. Tipologia d'inserimento: Tempo determinato a scopo assuntivo

Impresa che svolge manutenzioni ed installazioni di impianti elettrici con sede a Omegna ricerca un operaio per installazione e manutenzione di impianti elettrici. Requisiti: Diploma attinente, buona volontà e disponibilità immediata. Completa autonomia nel raggiungimento del luogo di lavoro, indispensabile patente B per guidare mezzi aziendali. Si valutano anche profili junior con tanta voglia di imparare. Tipologia d'inserimento: da definire in base a età ed esperienza

Attività di vendita di prodotti alimentari con sede a Crodo ricerca un/a commesso/a. Buona predisposizione al contatto con i clienti, capacità di lavorare in team, gradita conoscenza uso cassa. Richiesta esperienza e preferibile possesso di diploma. Residenza in zona, conoscenza base di inglese e francese. Possibile inserimento stabile dopo periodo di prova

Attività di termoidraulica a Verbania cerca idraulici con esperienza o persone da formare in affiancamento a personale esperto. Indispensabile patente B. Contratto da definire in base al profilo con possibilità di stabilizzazione.

Casa di cura con sede a Ried-Brig/Canton Vallese cerca operatori sociosanitari (OSS) con esperienza e conoscenza della lingua tedesca (B1), non è necessario il riconoscimento del titolo di studio in Svizzera che eventualmente sarà intrapreso dopo un periodo di assunzione in prova. Sarà assicurato un percorso di inserimento lavorativo che tenga conto degli orari e delle esigenze dei candidati (carichi familiari e orari dei treni/autobus), la casa di cura si trova a 10 minuti di autobus da Briga. Per i candidati interessati è possibile mandare il curriculum in formato pdf all’indirizzo sopra riportato, richiesta molto urgente (rif.OSS/Vallese).

Negozio di acconciature a Gravellona Toce cerca parrucchieri per accoglienza clienti, shampoo, applicazione tinte, piega. Età per apprendistato, attestato di qualifica professionale, residenza in zona, lavoro su turni anche nei festivi.

Esercizio pubblico a Domodossola cerca baristi con e senza esperienza, si richiede buona volontà e flessibilità, gradita conoscenza 1 lingua straniera tra inglese e tedesco. Autonomi negli spostamenti. Contratto da definire in base ad età ed esperienza.

Negozio di abbigliamento a Domodossola cerca commessi per accoglienza clienti, vendite, sistemazione merce e negozio con esperienza o età per apprendistato, gradita conoscenza di inglese e/o tedesco, periodo di prova di tre mesi.

Attività commerciale e della ristorazione a Trontano cerca commessi camerieri con espererienza per rifornimento scaffali, servizio ai clienti, uso cassa, attività di camerieri di sala per il ristorante adiacentelavapiatti con preferibile esperienza, automuniti.

Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare con esperienza per assistenza diurna a uomo anziano non autosufficiente, per supporto nelle attività riabilitative e mobilizzazione fuori dal letto. Orari dalle 17.00 alle 20.00 da lunedì a venersì e il sabato dalle 08.30 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

Famiglia privata a Ghiffa cerca badante h24 per assistenza a uomo anziano autosufficiente con demenza semile. Alloggio in condivisione per vigilanza notturna. Contratto domestico a tempo indeterminato. Esperienza nel ruolo.

Attività del commercio alimentare a Verbania cerca con contratto a termine:Aiuto cucina addetti alla preparazione di piatti, con preferibile conoscenza delle macchine affettatrici; Banconisti salumieri per servizio clienti in negozio di salumi e formaggi, allestimento del banco, preparazione delle spese; Camerieri di sala per accoglienza clienti, servizio ai tavoli e gestione delle prenotazioni, con preferibile conoscenza buona della lingua inglese e tedesco base.

Azienda metalmeccanica di Villadossola cerca tornitori rettificatori di metalli con preferibile formazione e esperienza in ambito meccanico, disponibilità a formazione interna all’azienda. Contratto a termine iniziale.

Azienda di Villadossola cerca autisti magazzinieri per trasporto e scarico merci, patente C ed esperienza nel ruolo per guida camion 2 assi. Si valutano anche profili junior con patente B per guida furgone, età apprendistato da inserire in tirocinio.

Albergo di Verbania cerca 1 cuoco per Ristorante con esperienza nel ruolo. Orari 10.00- 14.00 e 18.00-22.30. Contratto stagionale.

Famiglia privata a Miasino loc. Carcegna cerca una colf per pulizie con impegno minimo di 8 ore settimanali su due giornate. Richiesta esperienza, ottimo italiano, 4° vaccino covid e mascherina durante le ore di lavoro.

Agriturismo Alpe Devero/Crampiolo cerca personale per la stagione estiva a partire dal 01/06/2023, addetti alle camere e lavapiatti. Si offre vitto e alloggio.

Casa di cura per anziani con sede a Baceno cerca due operatori sociosanitari con qualifica professionale ed esperienza, lavoro su turni diurni e notturni con un orario di 35 ore settimanali, completa autonomia negli spostamenti.

Azienda artigiana di Verbania cerca un tappezziere con esperienza e buona manualità, si offre assunzione stabile.

Azienda che ha in appalto la gestione della rete idrica pubblica nel VCO cerca idraulici, gruisti e conduttori di mezzi pesanti, si richiede esperienza e patenti per la guida di camion e gru/escavatori, si offre tempo determinato full time.

Albergo ristorante di Formazza Fraz.ne Riale cerca camerieri, 1 addetto/a sala per servizio ai tavoli e 1 tuttofare per camere e sala quando necessario, meglio formazione attinente alla professione, buona volontà e disponibilità. Possibilità di vitto e alloggio. Contratto stagionale.

Agriturismo sito in Alpe Devero loc.tà Crampiolo cerca 1 cuoco/a con esperienza e un aiuto cuoco/a per sostituzione di personale uscente, possibilità di assunzione stabile dopo affiancamento e periodo di prova, autonomia negli spostamenti.

Per tutte le altre offerte ancora attive consultare IoLavoro